疫情｜醫管局今日內將露天病人移室內　何栢良：戶外等候不能接受

本港未來數天氣溫急降，醫管局表示將會爭取在今日(18日)內將目前在露天地方等候的病人移入室內，其中重災區明愛醫院急症室，據了解，會將戶外病人移送到普通科門診等候，其他各間醫院亦會研究將病人安置在室內公共空間如大堂及走廊等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，因應氣溫下降，當局應在24小時內處理病人戶外滯留，尤其病人大多為長者，要在戶外等候做法不能接受。



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醫管局發言人今午表示，局方明白社會對醫院門外等候病人的關注，會盡全力在今日處理。現時有足夠抗疫物資，包括藥物、禦寒衣物供病人使用，亦有超過六個月個人防護裝備供員工使用，呼籲各界善心人士暫時無需將物資運送到公立醫院，以免影響醫護人員救治病人。

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何栢良今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，因應天氣轉變，當局應在24小時之內，處理在醫院戶外滯留的病人，將他們轉到室內地方，包括醫院大堂及走廊，他指，外國疫情爆發時亦有此做法，因為現時一般市民不會進入醫院，醫護及工作人員大部分已打針，故風險很低。

何栢良估計現時社區每日新增超過一萬宗個案，如不處理現時公院服務飽和問題，情況令人憂慮，「唔想下周後見到重症入唔到ICU(深切治療部)」。

何栢良估計社區每日新增個案逾萬宗。（資料圖片）

他建議要審視現時住院確診患者情況，將情況合適病人由一線轉到二線治療設施，或再轉至社區治療設施，非傳染病患者可透過日間護理及其他支援方式，盡量安排及早出院，以騰出床位，亦可與私家醫院合作尤其港大及中大醫院，接收非傳染病的患者。