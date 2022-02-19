居屋2022｜土瓜灣冠山苑一半單位設露台計實呎　望車路樓景欠開揚

新一期居屋將推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，將於下周五（25日）開始接受申請，售樓資料已可在房委會網頁查閱。

土瓜灣冠山苑鄰近港鐵土瓜灣站，地理位置不俗，屬於單幢式設計，提供495伙，但屋苑毗鄰東九龍走廊，平日車來人往，相當嘈吵，因此約一半單位設有減音露台。

值得注意的是，露台已計入實用面積，即相對同呎數單位，房和客廳空間將較細。露台位置望向車路和樓景，景觀不算開揚，露台亦較細，實用性不高。至於屋苑亦設開放式細單位，準業主將來設計時要再多花心思。



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土瓜灣冠山苑位於高山道60號，根據新一期居屋樓書資料，該屋苑屬單幢式住宅，提供495個單位，面積介乎281平方呎至447平方呎，值得注意的是，部分單位設有減音露台，是今期新盤中唯一有關設計的屋苑，每個露台面積約33至41平方呎，亦計入實用面積內，單位售價介乎188.2萬至363.5萬元。

位置鄰近東九龍走廊或較嘈 露台寬度兩呎半實用性不高

屋苑樓高39層，平台3樓設有兒童遊樂區、休憩區和健身區，山西街和高山道交界的外牆亦設有垂直綠化，而主要出入口則位於漆咸道北。

冠山苑住宅則位於5至36樓，每層有15伙，設有4部升降機。屋苑東南方是漆咸道北，亦是東九龍走廊，平日車來人往，嘈音問題嚴重，因此面向該方向的7個單位，均設有減音露台和減音窗，包括9至11室，佔整體單位數目一半，涵蓋3間大開放式及4間1房單位，露台屬長型，寬度只有兩呎半，實用性不算太高，而景觀方面則主要望向漆咸道北和山西街，景觀主要是車道和樓景，景觀未至開揚。

向高山劇院單位景觀尚算開揚

其餘的7個單位，望向高山劇院的方向，由於劇院較矮，亦有大量大樹包圍，劇院後雖有大型屋苑，惟景觀尚算開揚，高山道亦不太繁忙，噪音會較少。

至於房間間隔方面，15個單位分為開放式的細單位和一房單位，未見有單位設計預留作兩間間隔，若要另行間房，則會出現「暗廳」，亦即客飯廳並無窗，亦會令客廳較細。

開放式單位包括，1、2、9至13號單位，單位的浴室和廚房設於門後，不屬於常見的「開門見廁」型，但若單位有減音露台（9至11室），單位將會更細，買家要先考慮清楚。

至於較大單位方面，則有3至8和14、15號單位，全部單位均是「開門見廁」，而值注意的是，有露台的5至8室，但間房後，將須與客廳共用露台。

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另外，冠山苑平台1樓和2樓設有停車場，有52個汽車車位、3個傷殘人士車位和14個電單車車位，而低層另設有33個公眾停車位，相信平台的停車場僅開放予住戶使用，但低層的停車場則會對外開放。