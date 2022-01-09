居屋2022｜土瓜灣冠山苑座落九龍城校網　附近多幢舊樓正重建

【居屋/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房委會將推售新一期居屋，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，合供8,926伙。

土瓜灣冠山苑鄰近高山劇院，與港鐵站僅5分鐘路途之遙，附近超市、街市等一應俱全，步行到紅磡亦僅需約15分鐘。土瓜灣亦屬九龍城校網，傳統精英名校林立，相信是極為重要的「加分位」。

不過，區內多幢舊樓已被收購，相信未來幾年會進行拆卸、重建工程，沙塵滾滾，噪音滋擾相信會維持一段頗長時間，但捱過這段日子後，區內景觀便會煥然一新，樓價預料有不小的增長空間。



居屋2021逐一睇：



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土瓜灣冠山苑提供495伙，平均呎價7,680元，售價約188萬至364萬元不等，實用面積約281呎至447呎，料2024年11月30日完工。

土瓜灣高山道項目鄰近高山劇場，屬單幢式住宅大廈，樓高約33層，提供約450伙，地庫設有停車場，停車場頂層平台則會興建兒童康樂設施和屋苑管理設施等。地盤已開始施工，相信落成日期較遲屬於樓花。

土瓜灣屬九龍傳統舊區，區內多幢大廈均被收購重建，多個地舖已被丟空，相信舊樓拆卸、重建等工程將維持一段時間，遷入頭幾年或會一直沙塵滾滾，亦可能會飽受工程噪音滋擾。

近東九龍走廊 料受噪音影響

項目亦鄰近東九龍走廊，該路段平日非常繁忙、車來車往，相信會較多噪音。望向高山劇院的方向，由於劇院較矮，亦有大量大樹包圍，劇院後才再有大型屋苑，景緻尚算開揚，高山道亦不太繁忙，相信噪音會較少。

不過，屯馬綫開通後，相信土瓜灣住戶亦很興奮，打破以往只可靠巴士出入的困局，日後沙中綫過海段開通後，市民更可以屯門綫轉接沙中綫，相信過海上班、上學亦會非常方便。另外，與地盤一街之隔便是落山道巴士站，有小巴和巴士往來港、九、新界各區。

在港鐵站附近還有超級市場和土瓜灣市政大樓，內設有街市、圖書館、診所，亦有球場和遊樂場，街市一帶更有水果店、肉檔和士多等，日常生活設施一應俱全；而在高山道的一邊，則有高山劇場和高山道公園。

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不過，雖然高山道一帶不算繁忙，但山西街和高山道交界車房和汽車零售商，或令車流較多，住戶需要留意交通及路面情況。

該盤另一大亮點是，土瓜灣位處九龍城校網，包含多間傳統精英名校，包括華英中學、喇沙書院等，相信已育有兒女或打算生兒育女的情侶或會被此優勢吸引。