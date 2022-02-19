限聚令｜警方、食環署人員加強巡邏執法　中環不見外傭聚集

第五波疫情嚴峻，政府收緊限聚令至2人，但周末仍有外傭聚集情況。特首林鄭月娥昨日（18日）更表明，周日起執法將不再仁慈，會嚴格執行，任何人包括外傭，違法將會被發告票。

今早(19日)持續有雨，以往每逢假日人頭湧湧的中環皇后像廣場，只有零星外傭。有外傭表示擔心疫情，但仍想把握假期休息，自言一向遵守社交距離、有做好防疫保護。



今早約10時，中環皇后像廣場一帶已有多輛警車，附近有不少警員及食環署職員巡視，勞工處亦派員手持宣傳紙牌，提醒外傭不要違反二人限聚。及後，有食環署清潔工走進中環皇后廣場對面的隧道，將外傭用來霸位的紙皮清走。

記者隨後亦到中環地鐵站附近、國際金融中心外的天橋等地方視察，暫未見有外傭聚會情況。

外傭Joy表示，昨日有留意到林鄭指違反限聚的人會遭票控、及罰款一萬港元。雖然政府後來已澄清，但不少外傭仍然不知道正確罰款金額為5000港元。

Joy提到，自己僅來港工作四個月，仍未還清在菲律賓的培訓費用，相關罰款金額太高，若然被發告票必然無力支付。

她續指，很擔心香港現時的疫情，每次外出均會遵守現時的社交距離措施、做足保護措施。雖然僱主曾勸她假日不要外出，但Joy說每星期僅一日假期，確實需要休息，加上她媽媽亦在港做外傭，母女現時只在休息日相見，所以今日仍然外出與媽媽相聚。

另一位外傭Jocelyn來港工作五年，逢周末都會跟朋友出來中環相聚。她同樣表示知悉昨日政府強調會向違反限聚令的人發告票及罰款，認為定額太高。惟另一位外傭則表示，贊成政府加強執法，相信有助緩減疫情，她亦已接種兩劑疫苗。

警察在中環皇后像廣場一帶巡視。（歐嘉樂攝）

警方昨晚在社交平台專頁亦發布帖文，並附上一則有多國語言的影片，提示市民及外傭要遵守防疫規例，並預告會嚴厲執法，在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書。

警方續指，自疫情爆發以來，一直採取不同的方式勸喻及警告市民，亦特別呼籲外傭僱主提醒家中外傭留意及遵守與社交距離、羣組聚集及佩戴口罩等相關規例。