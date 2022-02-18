限聚令｜外傭周末聚集違法　林鄭月娥：執法不再仁慈將發告票

第五波疫情持續蔓延，政府早前宣布將限聚令收緊至二人，不過之前仍然可見外傭於假日聚餐。特首林鄭月娥今日（18日）呼籲，市民要盡量減少外出，尤其僱主應盡最大努力呼籲外傭留定，上周仍見外傭聚集，強調周日起執法將不再仁慈，會嚴格執行，如有任何人違反，將會發告票，罰款5,000元。



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



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促僱主呼籲外傭留家：上周所見的情況令人擔心

林鄭月娥表示，市民每次離家參與社交活動，就一個感染風險，令確診個案居高不下，呼籲市民忍耐，尤其是外傭，僱主應盡最大努力呼籲外傭留家，上周所見的情況令人擔心，周日有不少外傭聚集。

她強調，未來周日的執法不再仁慈，如有任何人包括外傭違反二人限聚令，將發出告票，罰款1萬元，會嚴格執行法例。

當局晚上發出答問稿件時，修正告票金額應為5,000元，定額罰款提升至10,000元是有關不遵從強制檢測公告或指示。

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勞工處預告明起聚集點執法

勞工處今日亦提醒，外傭需遵守政府一系列已收緊的社交距離措施，該處將繼續於2月份的周末，在各區外傭經常聚集的地方，以多種語言展開流動廣播，以呼籲外傭遵守相關規定。處方又指，明日及後日（19及20日）會聯同警務處、食環署和康文署，在金鐘添馬公園、中環愛丁堡廣場、遮打道行人專用區、皇后像廣場等地方展開聯合行動，對屢經勸喻仍不遵守規例的人士執法。

勞工處指，在2月13日，警方於中區多個地點，在作出警告後，向17名涉嫌違反相關規定的人士，發出定額罰款通知書。勞工處發言人續稱，提醒外傭嚴格遵守有關規定，並呼籲他們為保障個人健康，及減低病毒感染風險，避免在休息日及假日聚集（包括在住宿設施聚會）、分享食物及其他社交活動，盡量留在家中休息。署方鼓勵僱主與外傭商討休息日的安排時，應解釋當前的特殊情況，互相體諒。