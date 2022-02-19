疫情｜富豪集團旗下三間酒店作隔離　共3400房　將提供營養餐單

疫情嚴峻，近一星期以來，本港確診人數均以千計，初步確診個案則徘徊7000宗上下，不少確診者留在家中等待治療，增加感染家中成員的風險。近日本港多間酒店集團參加「抗疫」，借用旗下酒店供為使用。富豪酒店集團將分批成為政府社區隔離設施酒店，並提供約3,400間客房，供徵狀輕微或無病徵的新型肺炎確診者入住隔離。



今日（19日）下午，保安局局長鄧炳強與富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文，到富豪東方酒店及富薈馬頭圍酒店視察，協助酒店的準備工作。（富豪酒店集團提供）

富豪酒店集團首批社區隔離設施酒店包括富豪東方酒店、富薈馬頭圍酒店及富薈炮台山酒店，共提供1,163間房間加入參與其行動，今日（19日）下午，保安局局長鄧炳強先生到富豪東方酒店及富薈馬頭圍酒店視察，協助酒店的準備工作。

另外，富豪酒店亦計劃捐出1000萬元，主要幫助受感染或受疫情影響的老人，以購買快速測試劑、口罩或其他抗疫用品，有關詳情將適時公布。

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富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文，集團配合抗疫工作，尤其協助弱勢社群、兒童和老人免受感染風險，決定成為首批社區隔離設施酒店。酒店已與註冊營養師共同設計營養均衡的餐單予隔離人士，以助他們盡快痊癒，又會免費提供網上靜觀課程。

而酒店會為員工提供工作培訓、提高衛生意識、情緒心理輔導、有關津貼資助等，而集團從疫情初期，已參與抗疫工作，為全港首間等待病毒檢測結果的酒店及指定檢疫酒店，相信員工及酒店運作上有足夠的經驗。

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