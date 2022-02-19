隔離酒店陸續運作　鄧炳強率政府部門巡視

本港疫情嚴峻，政府高層嚴密分工執行防疫措施，專責跟進檢測人員及抗疫物資等通關安排的保安局局長鄧炳強連日馬不停蹄，繼前日到首家隔離酒店荃灣帝盛酒店巡視後，今午3時左右，聯同政府多個部門到另一隔離酒店啟德富豪東方酒店視察，逗留半小時後再轉往今天開始運作的富薈馬頭圍酒店視察。



據悉，鄧炳強與保安局抗疫特遣隊主管李建日今午先到富豪東方酒店視察，確保明天正式運作的富豪東方酒店準備就緒。富豪東方酒店執行董事羅寶文向他們介紹隔離設施的日常運作，過程中，鄧炳強等人向特遣隊及酒店工作人員打氣。

政府為對抗疫情推行社區隔離設施酒店計畫，首間隔離酒店荃灣帝盛酒店昨日正式運作，提供596房間，供徵狀輕微或無病徵的確診者入住隔離，鄧炳強已借調一些昔日警隊舊部協助相關工作，並成立抗疫特遣隊，負責社區隔離設施和酒店的管理等工作，現已招募約千名退休紀律部隊人員參與，當中不乏昔日高官，包括擔任抗疫特遣隊主管的消防處前處長李建日等，所有人員須接受相關培訓，備有足夠防疫裝備。

消防處前處長李建日（右一）擔任抗疫特遣隊主管。

除了荃灣帝盛酒店外，現有5間酒店為指定檢疫酒店，包括富薈馬頭圍酒店（340房間）、富薈炮台山酒店（338房間）、富豪東方酒店（460房間）、九龍貝爾特酒店，以及九龍東皇冠假日酒店。

政府早前稱，至今有21家酒店願意參與成為社區隔離酒店，合共提供1.1萬個房間，而計及即將啟用的約4,400個房間，以及另外約5,500個政府正與酒店商討的房間，估計合共有逾兩萬個房間有機會成為社區隔離措施。