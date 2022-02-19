馬會撥1億元予新冠緊急援助基金　予機構為有需要市民提供服務

香港賽馬會今天（19日）宣佈，增撥1億港元予「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」以支援香港社會應對新一輪疫情。馬會自2020年2月成立新冠肺炎緊急援助基金，迅速撥款支援非牟利組織，為受疫情影響的市民提供快、準、新的服務，



馬會主席陳南祿表示：「香港正面臨前所未有的挑戰，社會上有不少人士都急切需要我們伸出援手。在這關鍵時刻，馬會堅定與社區同行，決定迅速增加撥款，加強支援非牟利組織為有需要人士雪中送炭。未來數星期將充滿挑戰，因此社會各界必須同心協力，互相守望，積極面對難關，必能抗擊疫情。」

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是次撥款旨在為符合條件的非牟利組織和社福機構提供適時的經濟援助，特別在三方面為弱勢社群人士提供緊急支援：（1）協助需要情緒支援的個人及家庭；（2）為遇到經濟困難的基層人士提供日常所需的實際支援；（3）生活受到嚴重影響的弱勢社群，特別是幼兒、殘疾人士及長者等。

連同是次撥款，馬會慈善信託基金於過去兩年共撥捐超過16億港元支持多項抗疫措施，包括為超過十萬名基層學生提供免費流動上網數據以支援網上學習；向行動不便的長者、殘疾人士及低收入家庭派發關懷包；為缺乏溫飽人士提供食物援助；並為疫情下為首次求職的大專畢業生提供人才配對及發展項目。最近，馬會捐贈支援「安心出行」智能手機連流動通訊服務予約20,000名基層長者。「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」將於下星期一（21日）起至今年6月底開始接受申請。