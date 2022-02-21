11個月大女嬰病逝成爆疫兩年來最年輕死者　父母哥哥孖生妹均中招

第五波疫情未受控，衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，本港再新增7533宗確診個案，至今本港累計有60,369宗個案。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，今日公布再多13人死亡，換言之累計死亡個案即已超出2003年的非典型肺炎299宗死亡個案。



今日公布的死亡個案中，涉及一及11個月大女嬰，她前日因持續抽搐入院，檢測呈陽性反應，心肺功能一度停頓，入院短短一日時間，於昨日黃昏6時59分不治。劉家獻指，該名病逝的女嬰，多名家人的快速測試均呈陽性，包括其父母、哥哥、孖生妹妹，而不治女嬰亦成為本港爆發疫情以來最年輕的死者。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日再增7533，個案編號為52837至60369，即本港感染宗數已突破6萬宗。他指，昨日新收到呈報個案有6892宗，部分已包在今日的確診數字之中。

劉家獻指，連同早前3宗未有公布的死亡個案，現共有311人在公立醫院離世。2003年香港因感染沙士離世共有299人，即新冠病毒為本港帶來的死亡個案已超出當年。

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今日有共7男6女離世，年齡由11個月大至97歲。劉家獻特別提到該名11個月大女嬰情況，指她因持續抽搐，送到將軍澳醫院急症室求診，入院測試對新冠呈陽性，CT值為17，其後到伊利沙伯醫院深切治療部隔離病房治療，曾處方抗病毒藥物「瑞德西韋」，但情況持續惡化，心肺功能一度停頓，病情危殆，至昨日（20日）黃昏6時50分離世。

他續說，女嬰過去健康一直良好，其家人包括照顧者、父母及祖母、8歲哥哥及女嬰的孖生妹妹，早前在家快速測試有陽性結果，家人有說曾為女嬰做快速檢測亦是陽性，可能受家人傳染，但情況本身一直穩定，直至在2月19日早上凌晨4時，出現發燒及不斷抽筋，入院後有插喉，19日的中午心臟一度停頓，搶救成功心跳恢復，但情況一路轉差最後不幸離世。劉家獻表示，成件事來得快，個案已轉交死因庭調查，暫時未找出死因。

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劉家獻亦提到，就轉病人到私家醫院的反應正面，並正細節商討，希望兩三日內可成事。他說，轉院病人並非涉及新冠肺炎病人，大方向是療養或康復治療人士到私家醫院，如可做完手術正在康復的病人；另一方面亦透過公私營協作計劃把日間服務病人如放射診斷、洗腎病人轉到私院，如有能力接收更多病人，亦樂意有更多合作。