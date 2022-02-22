封區｜沙田頌安邨頌和樓今解封　揪49宗初步陽性及4宗不確定個案

沙田頌安邨頌和樓於昨日（21日）下午2時半起被圍封强檢，並在今日（22日）上午約10時解封。行動中約有1,170人接受檢測，共找出49宗初步陽性及4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



沙田頌安邨頌和樓總計找出49宗初步陽性及4宗檢測結果不確定個案。（梁鵬威攝）

港府昨日發出強制檢測公告，自昨日下午2時半起，將沙田頌安邨頌和樓定爲「受限區域」。頌和樓約有1170人接受檢測，當中發現49宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案。港府將會向初步陽性檢測個案人士，提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

港府派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。當局今日上午約10時完成強制檢測行動，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

港府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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2.8至2.21曾身處頌和樓逾兩小時人士需強檢

港府又指，於2022年2月8日至2月21日期間曾身處頌安邨頌和樓內，超過兩小時人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年2月23日或之前接受強制檢測。