疫情｜有片！鍾南山用廣東話向香港同胞發「疫情告急書」

新冠病毒Omicron大爆發，確診人數由去年底1.25萬人，暴增至周一（21日）的6萬人，不足兩個月內增加4倍。內地專家、國家呼吸醫學中心榮譽主任鍾南山日前就以廣東話錄製短片為港人打氣，表示「生命至上，健康至上」，並就防疫提三大建議。



病床爆滿，社區隔離設施不足，推算有4萬病人留在家中。鍾南山強調已確診者不宜居家，要另行隔離，目前香港有些困難，「但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵。」



鍾南山：已確診者不宜居家，要另行隔離

鍾南山先對香港政府的抗疫行動及措施表示肯定，隨後指出1月5日香港發生新病毒株Omicron疫情以來，粗略計算已有近6萬人患病，至少75人死亡，對經濟及社會造成極大衝擊。他指與其他病毒株比較，Omicron患病症狀較輕，死亡率較低，接近於季節性流行性感冒，呼籲市民不用過於擔憂；但他又指出Omicron的危害性遠遠大於流感，一是傳染性強，二是儘管死亡率較低，但若60歲以上群組大批感染，死亡率會明顯增加。

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鍾南山表示，要遏止香港疫情，預防傳播是關鍵，假如你是密切接觸者，要定時增加快速檢查（即抗原檢查），如果發現陽性，立即和醫療部門聯繫。

當前最重要的是要將患者和健康人分開，已確診者不宜居家，要另行隔離，目前在香港有些困難。 鍾南山

他稱據其了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，「能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵。」重症病人及時住院，他建議最好辦法是集中在某間醫院，以便於管理及救治。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



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另兩重點是加強疫苗注射，鍾南山引述英國衛生安全局曾估算過，接種兩劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第三針，死亡率更進一步降低，他尤其指出，香港的長者必須接受第三針疫苗接種，才可以明顯降低病死率。他指與西方一些國家不同，內地和香港對待新冠病毒的指導思想是「生命至上，健康至上」。

我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清零。 鍾南山

他促請港府儲備治療藥物，如美國的Paxlovid、中國內地BRII 196-198抗體、某些經循證醫學證實有效的中成藥，因這對於減輕症狀、縮短療程、減少重症的發生率是有效的。

我已和有關的企業及廠家聯繫過，希望他們對香港給予更大的支持，得到企業積極肯定的回應，表示一定最大力度配合支持香港的抗疫需求。 鍾南山

以下是全片內容原文︰



各位香港市民同胞們，我是鍾南山。18年前我曾多次到香港和你們的特區政府醫學專家袁國勇、許樹昌等共同抗擊SARS疫情，共同討論搶救重症病人，在三個月的時間裏，取得了抗擊SARS的偉大勝利。18年後，新冠肺炎COVID-19再一次來襲，遍及全球。自2020年初以來，香港特區政府領導的抗疫行動及措施非常有效，在患病率和死亡上一直處於全球的地位，有效地補償了香港社會的穩定。但在1月5日香港發生新病毒株Omicron疫情以來，由於變種病毒的傳播迅速，至今粗略的計算，已有接近6萬人患病，至少75人死亡，對經濟及社會造成了極大的衝擊。

與其他病毒株比較，Omicron患病症狀較輕，主要在鼻咽及大氣道，肺炎的發生率相對較少，死亡率較低，接近於季節性流行性感冒，所以市民無須過於擔憂。

但是它的危害性遠遠大於流感。一是傳染性強，流感是1個傳1-2個，Omicron是1個傳6-7個，所以它的傳播性大大高於流感。二是儘管病死率低，但根據英國衛生安全局（UKHSA）2月初發表的統計，60-69歲2.65%，70-79歲9.87%，80歲以上21.0%，現在香港的粗死亡率為0.15%，若60歲以上群組大批感染，死亡率會大大增加。

我個人的看法是，不管你有什麼不同的政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。與西方一些國家不同，中國內地和香港特區對待COVID-19的指導思想是「生命至上，健康至上」，我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清零。

我們的做法應該是：

一、預防傳播是關鍵。首先，做好個人的防護，減少社會接觸，自己不受感染；其次，假如你是密切接觸者，要定時增加快速檢查（即抗原檢查），如果發現陽性，立即和醫療部門聯繫；第三，當前最重要的是要將患者和健康人分開，已確診者不宜居家，要另行隔離，目前在香港有些困難，但據我了解，特區政府及中央政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等地建立方艙醫院，如果必要甚至體育館、會展中心都需要考慮，能夠切斷這個環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵；第四，重症病人及時住院，當然最好的辦法是集中在某個醫院，便於管理及救治。

二、加強疫苗注射。據我所知，在香港60歲以上的老年人疫苗接種率還不夠理想。香港接種一針僅為85%，60-69歲83%，70-79歲71%，80以上：42%。第二針：60-69歲72%；70-79歲56%；80以上28%。英國衛生安全局曾估算過，接種兩劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第三針，死亡率更進一步降低。在疫苗的接種上，香港的長者必須接受第三針疫苗接種，可以明顯降低病死率。

三、儲備治療藥物，如美國的Paxlovid、中國內地BRII 196-198抗體、某些經循證醫學證實有效的中成藥，對於減輕症狀、縮短療程、減少重症的發生率是有效的。我已和有關的企業及廠家聯繫過，希望他們對香港給予更大的支持，得到企業積極肯定的回應，表示一定最大力度配合支持香港的抗疫需求。

在當前的嚴峻形勢下，我們要加強團結協作，政府各部門、商界、公立醫院和私家醫院以及廣大市民都要在抗擊新冠面前團結協作，我完全相信，有中央政府、內地的支援，包括核酸檢測、抗原快速測定試劑、協作建立方艙醫院、醫務人員支持等，最主要的是特區政府的努力，我們這次一定會共克時艱，取得第五波抗疫的勝利！

▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼

