麗豪航天城等兩酒店轉隔離設施　下月外傭可選指定設施或酒店檢疫

政府今日（22日）宣布，於3月1日起，所有來港工作的外傭均可選擇於指定檢疫設施或指定檢疫酒店接受強制檢疫。此外，由於本港第五波疫情嚴峻，政府推行社區隔離設施酒店計劃，故將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施。現時已入住該兩間酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施或指定檢疫酒店。



麗豪航天城酒店將轉作社區隔離設施，現時已入住該酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施或指定檢疫酒店。（酒店網頁截圖）

政府發言人表示，由3月1日起，所有來港工作的外傭除可選擇於指定檢疫設施接受強制檢疫，亦可與其他海外地區抵港人士一樣，選擇於指定檢疫酒店接受強制檢疫。

本港第五波疫情嚴峻，政府因而推行社區隔離設施酒店計劃，供新冠病毒檢測結果呈陽性但徵狀輕微或無病徵的人士入住隔離。經檢視情況後，決定將原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店轉作社區隔離設施，以配合落實計劃。

現時已入住該兩間酒店的人士將會轉移至其他指定檢疫設施或指定檢疫酒店，酒店會聯絡受影響人士。至於已預約於3月1日或以後入住該兩間酒店的外傭，僱主或職業介紹所需為外傭另行預訂其他指定檢疫設施或指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會獲全數退還。

酒店將逐一聯絡受影響人士，為現正入住或將入住麗豪航天城酒店或富薈馬頭圍酒店接受強制檢疫的外傭作出安排，措施如下：

1)政府將安排於3月1日前入住麗豪航天城酒店的外傭遷往香港沙田萬怡酒店繼續檢疫。相關外傭、僱主或職業介紹所毋須另行為外傭預約繼續檢疫的房間。麗豪航天城酒店會退回已繳付的餘下檢疫日子的房費，香港沙田萬怡酒店會逐一聯絡僱主或職業介紹所，收取餘下檢疫日子的房費。任何房價差額會由政府承擔。然而，如外傭強制檢疫令註明的完成檢疫日期為2月24日前，則將繼續於麗豪航天城酒店完成檢疫。

2)如外傭原定於3月1日或之後入住麗豪航天城酒店或富薈馬頭圍酒店，酒店會全數退回已繳付的房費。僱主或職業介紹所可另行預訂其他指定檢疫設施或指定檢疫酒店。

勞工處設立的外傭專題網站（www.fdh.labour.gov.hk）提供有關外傭檢疫安排的資訊和相關連結。如為外傭預訂指定檢疫設施或指定檢疫酒店時有任何問題，可致電勞工處24小時熱線2717 1771（由1823接聽）或透過電郵（fdh-enquiry@labour.gov.hk與勞工處聯絡。

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