財政預算案｜預留12.6億元支援旅遊業　撥6億推動文化古蹟本地遊

【財政預算案2022】疫情衝擊本港經濟，旅遊業更是雪上加霜。財政司司長陳茂波今日（23日）發表其任內最後一份《財政預算案》，並提出對業界的重點措施，將預留12億6000萬元支援及發展旅遊業，其中6億元將撥作設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，為期3年；另有6億元將用作支持旅發局重振旅遊業，以預備當跨境旅遊逐步重啓時，可吸引旅客重返香港。



《財政預算案》提出預留6億元設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，為期3年。(資料圖片)

陳茂波表示，將會預留12億6000萬元支援及發展旅遊業，當中6億元將用作設立一個為期三年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，以鼓勵旅遊業界開發和推出具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，並支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作。



他又提到，另外6000萬元則會用作資助旅遊從業人員的培訓，為期3年，以加強提升旅遊業的專業水平及服務質素。

至於預留撥款餘下的6億元，則用作支持旅發局重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作。他提到，旅發局將繼續推行「旅遊．就在香港」項目，以支援業界。陳茂波表明，當跨境旅遊逐步重啓，旅發局會在合適的客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，以吸引旅客重返香港。



旅發局亦已於去年完成香港旅遊的長遠定位的前期研究和諮詢工作，並會在來年根據各個客源市場的情況，分階段推出全新旅遊品牌的全球宣傳活動。旅發局亦將運用其儲備中的1億元支持上述工作。

財政司司長陳茂波今日（23日）發表其任內最後一份《財政預算案》。（歐嘉樂攝）

疫情下失業率高企，不少旅遊業從業員亦難以保住飯碗。(資料圖片)

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