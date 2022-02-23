財政預算案｜屈貴租劏房等4年未上樓　慈母盼財爺派錢：幾多都好

【財政預算案2022】在葵涌石蔭一間不足70平方呎的劏房，只容得下一張碌架床，再無走動空間。林女士的兒子當時因長期在狹窄的上格床生活，情緒愈來愈差。母親為了兒子，兩年前「搬大屋」，一家三口在長沙灣一間約110平方呎劏房蝸居至今，雖然今年應考DSE中學文憑試的兒子終有空間走動，但租金比舊居近乎貴一倍。

更不幸是之後疫情襲港，唯一經濟支柱、做運輸的丈夫收入減少，林女士坦言壓力大、負擔重，盡快上樓、告別劏房是她當前最大願望。新一份預算案今日（23日）公布，相比再派消費券，林女士更想政府直接派錢：「係現金就好喇，可以用喺最困難、最需要個樣嘢到，派幾多都接受。」



林女士一家三口現時居於約110平方呎的劏房。（受訪者提供）

疫下丈夫月入大減至9000元 水電租已佔7000元

林女士一家三口輪候公屋近四年，在學兒子今年18歲，一家人的生活全靠丈夫做跟車工人的收入撐起。疫情爆發前，丈夫每月人工約有1萬多元，但兩年來疫情反反覆覆，丈夫的人工現時下跌至約9,000元。

備試DSE兒子用二手電腦上網課 無力購手提電腦

現時他們在長沙灣的劏房，租金連水電，每月要支付約7,000港元，已花去大半收入，再扣除買餸、買日用品、交通、兒子買書、買文具等開支，「每月都無錢剩。」現時兒子用來上網課的坐枱電腦，是兩年前購入的二手電腦，雖然一直想為兒子買一部新的手提電腦，但因為財政緊絀至今未買。

狹小空間影響情緒 望上樓兒子有個人房間

雖然生活拮据，但林女士仍然慶幸一家人搬來了新居。最初輪候公屋時，一家人仍住在葵涌石蔭的劏房，當時單位面積不足70平方呎，放擺一張碌架床後，單位內再無空間走動。兒子每日的生活都局限在上格床，做功課、看書、休息，所有活動都在上格床，「（上格床）當係一間房。」

為兒子捱貴租搬入「大劏房」：諗住係暫時 上咗樓就無事

但兒子在狹窄空間長期生活，做功課要蹲在床上、每日起身經常撞到頭，林女士很快就發現兒子情緒轉差、經常不開心，雖然她經常開導兒子，跟他說「呢啲都係暫時，上咗樓就無事」，但是她亦心知長此下去不是辦法，兩年前跟丈夫商量後，決定「捱貴租」搬來現時110平方呎的劏房。

生活環境比以往略有改善，兒子現時在家中有一個角落放電腦、上網課，亦可以在家中走動，情緒已有好轉，但林女士最希望的仍然是盡快上樓後，兒子可以有自己的房間。

最擔心家人染疫 劏房怎能家居隔離

林女士亦提到，現時居於的劏房屬「一劏三」、即一個單位分拆成三個細單位出租，幸好單位內有獨立廚廁，無需共用，在疫情下不需要擔心因共用廚廁增加感染風險。但她續指，單位只得110平方呎，若然家中有人染疫要家居隔離，「根本無可能做到。」

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消費券有限制 冀今年派現金：可以用喺最需要地方

被問到對新一份財政預算案有何期望，林女士表示已聽聞現時輪候公屋時間長達6年，甚為擔心，固然希望有措施加快上樓。她亦提到，去年財政預算案推出消費券，雖然對他們有幫助，但消費券始終不能自由使用，未能花在一些急需支出上。

如果(派錢)係現金就好喇，可以用喺最困難、最需要果樣嘢到，派幾多都接受，雖然人人都希望多啲，但都要視乎政府預算。 劏房戶林女士

林期望政府今年可以改為派發現金，至於金額，她則說：「派幾多都接受，人人都希望多啲，但都要視乎政府的預算。」