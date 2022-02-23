財政預算案｜開放啟德前跑道區予私人發展海濱長廊　總長度26公里

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（23日）發表其任內最後一份《財政預算案》，港府近年致力優化海濱，來年將計劃開放九龍城海心公園擴展部分，以及首段位於啟德前跑道區以私人模式發展的海濱長廊等，並將維港海濱長廊總長度再延長1公里至26公里。

陳茂波又提到，很高興香港運動員在過去一年的國際賽事屢獲佳績，期望更多年輕人投身體育事業，為港增光，又表明港府一直積極推動體育發展，包括已向「精英運動員發展基金」及「香港運動員基金」各注資60億元及2.5億元。



財政司司長陳茂波今日（23日）發表其任內最後一份《財政預算案》。(余俊亮攝)

陳茂波表示，維港海濱長廊總長度再延長1公里至26公里。(資料圖片)

陳茂波表示，本屆政府已撥出65億元，發展新海濱長廊及休憩空間，以及改善海濱設施。2021年共13個新海濱場地開放，其中包括灣仔海濱「海岸堤階」，他提到，來年將計劃開放九龍城海心公園擴展部分，以及首段位於啟德前跑道區以私人模式發展的海濱長廊等，將維港海濱長廊總長度再延長1公里至26公里。

至於體育發展方面，他提到，政府自2017年起已投放超過600億元的新資源，加強落實體育普及化、精英化和盛事化，並增加體育及康樂設施，鼓勵社會各界合作建立熱愛體育的文化。港府另於2019年向「精英運動員發展基金」注資60億元，支持香港體育學院為運動員提供全面支援，並於2020年向「香港運動員基金」注資2.5億元，鼓勵更多運動員投身全職訓練，以及運動與學業雙軌發展。他提到，很高興香港運動員在過去一年的國際賽事屢獲佳績，亦期望更多年輕人投身體育事業、發揮所長、為港增光。

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啟德體育園項目亦是港府未來體育發展重點項目，陳茂波指，預期明年年底竣工，另港府積極推行200億元的「體育及康樂設施五年計劃」，並落實興建及提升社區體育及康樂設施，同時逐步落實改造由康文署管理的公共遊樂空間的5年計劃。

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