疫情 | 今增8674宗確診　患者收短訊通知後需回覆電子表格

第五波疫情持續爆發，今日（23日）新增8674宗確診，並接獲7990宗陽性呈報個案。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅在今日疫情記者會上表示，由今日上午9時起，市民如接獲陽性或初步陽性的電話短訊通知，需盡快填妥短訊附上的電子表格，以便加快進行流行病學分析，幫助醫管局進行病人分流，並安排隔離及檢疫。另外，醫管局將增設兩間指定診所，供輕症患者求診。



徐樂堅表示，為加快檢測陽性人士的流行病學調查及個案追蹤，盡快找到同住家人及密切接觸者的聯絡方法。由今日上午9時起，市民如接獲核酸測試呈陽性或初步陽性的電話短訊通知，需盡快填妥短訊内附上電子表格連結，市民亦可到衛生防護中心的「傳染病公眾平台」網頁填寫資料(平台網址︰https://www.chp.gov.hk/cdpi/)。他表示，今早9時至中午12時期間，已收到約2000個電子表格回覆。

至於收到陽性通知及正在家等候入院或社區隔離的市民，政府現正安排人員及物流公司派發手環及物資包。徐樂堅稱，現在隔離治療設施供不應求，要先為高風險病人提供隔離設施，包括是否有長者、幼兒、孕婦等，以及家居環境許可。因此取得陽性或初步陽性病人的資料後，將進行流行病學調查及風險評估，安排有需要人士入院。入院的考慮因素包括，病情穩定性、家居環境條件以及是否屬於高風險人士。

他指，低風險患者需再稍作等候， 在家期間需自我監察，發病初期更要特別提高警覺，避免與同住家人共同進餐及共用廁所。確診14天後做快速抗原測試，檢測結果呈陰性便可自行離家，如果結果呈陰性，便需繼續在家檢疫，直到檢測結果為陰性。他呼籲市民盡快接種疫苗，特別長者、兒童及孕婦，減低一旦感染而出現的重症風險。

至於在家等候入院而沒有到醫療機構或隔離設施確診患者，衛生署將準備證明文件，讓市民可向公司提交相關病歷，詳細内容將稍後安排。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，醫管局在現時7間指定診所的基礎下，再增設兩間指定診所，包括油麻地賽馬會普通科門診診所（電話：24407669）及長沙灣賽馬會普通科門診診所（電話：23878211），供確診陽性及輕症患者求診。

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