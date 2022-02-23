疫情｜武漢「培訓班」13人染疫被指涉傳銷　主辦者：就是想聚一聚

2月22日，如新（中國）日用保健品有限公司湖北分公司和武漢凱萊熙酒店有限責任公司向內媒承認，被武漢官方通報「13例確診病例和感染者係某公司培訓班學員」的會議組織者，是如新（中國）日用保健品公司的上海經銷商——上海舍耀市場營銷服務中心。

該中心法定代表人顧某稱，他就是想組織團隊成員聚一聚，沒想到染疫的13宗個案是此次培訓班的學員，其中1宗是學員的家人。



顧某表示，自己是舍耀公司法定代表人，也是如新公司的經銷商，是這次培訓班的主辦者。這次來參加培訓班的人員構成，有其下面的經銷商、業務合作夥伴，還有他們帶來的親朋好友，有從北京、上海、青島來的，還有武漢本地的。最早的是2月17日到的，大部分都是18日到的。絕大多數人坐高鐵來的，來之前都做了核酸的，出站之前也遵守了疫情防控規定。

顧某指，這次培訓也不算是嚴格意義上的培訓，「就是想聚一聚」，北京「摘星」（疫情中風險區清零，行程卡後面的*號消失）了，所以他們商量著來武漢聚聚，來的人還帶了親朋好友。會上，團隊之間互相交流了一下心得、企業文化、銷售思路。大家幹勁都很足，就是想把產品賣好。

被問及有關注到網上的質疑，說如新公司涉嫌傳銷嗎？顧某僅表示「我們是正規企業」。

涉事酒店已關閉。（上游新聞）

據此前報道，2月22日下午，武漢召開疫情發布會，通報14宗（含21日晚公布的4宗）新增確診病例和感染者有關情況及活動場所。通報稱，13宗為某公司培訓班學員，1宗為某學員的家人，參加培訓學員共66人，病例軌跡涉及武漢多個景區、交通場站。

此次出現疫情的培訓會，是由如新（中國）日用保健品有限公司經銷商組織召開。如新總部回應稱，是上海經銷商違規私自舉行的年會，並未上報總部獲批。舉辦年會的酒店介紹，整個會議期間大概先後累計有180名住客，多是外地遊客，另外還有數十名各地藝考生。

酒店稱有230多人與個案軌跡重疊 入住者多是各地遊客

據武漢疫情防控部門通報，此次培訓期間為2月18日至20日，在武昌區凱萊熙酒店和江岸區華清園小區內舉行，共有66名學員，病例人員軌跡涉及黃鶴樓、戶部巷等多個景點，最遠的軌跡橫跨長江到達漢口的多個大型商場、店舖，另外還涉及車站、機場。

酒店負責人介紹，參會人員入住時都以「如新公司」名義登記，入住了大概20間房。最早入住的人員是17日入住，最後一批人員原定22日退房，後因發現病例被集中隔離。17日至22日參會人員入住期間，累計大概有180名住客或短或長入住同一酒店，另外酒店還有50多名員工參與服務，目前已全部劃分到不同的酒店隔離。

疫情擴散至北京 總部指經銷商違規辦會

22日，北京市疫情防控部門同時通報，新增4宗本土確診個案，均為2月17日至20日期間在外省參加某公司培訓班的工作人員及其家屬。北京病例涉及時間與武漢病例時間高度重合。

如新公司在2006年獲得商務部發放的直銷許可。（商務部網站截圖）

如新總部則回應，是看到相關通報後才知道有這場活動，活動是上海經銷商私自舉行的年會，並未提前上報總部獲批；這次培訓會沒有組織集中遊覽活動，但留有空餘時間由參會者自行安排行程。

有網民質疑，這場培訓活動是一場傳銷會議。對此，如新總部這名負責人否認，稱該公司是紐交所上市公司，獲得中國商務部發放的直銷許可牌照，但承認對經銷商的管理不夠。

資料顯示，商務部官方網站2007年發布文章稱，自2005年《直銷管理條例》實施以來，已批准14間外資企業和5間內資企業在中國從事直銷活動，名單中包括如新（中國）日用保健品有限公司。查詢發現，如新公司在2006年獲得商務部發放的直銷許可。

不過，2014年，官媒《人民日報》曾連續發表《揭跨國公司如新的宣傳謊言》、《再揭「如新」騙局：涉嫌傳銷、洗腦》、《三揭「如新」騙局：在美國屢遭處罰》等報道，質疑如新的經營過程涉嫌傳銷。