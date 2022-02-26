通訊辦11員工確診9快測陽性　遍及4層辦公室　不影響公眾服務

第五波疫情在全港爆發，昨日單日確診宗數破萬。通訊事務管理局辦公室亦傳出爆疫消息，有十數名員工檢測呈陽性，遍及灣仔胡忠大廈的多個工作樓層。

通訊辦回覆《香港01》查詢時證實，截至昨日（25日），共有11名職員確診或初步確診新冠肺炎，另外有9名職員則在快速測試呈陽性，當中涉及胡忠大廈20樓、 26 樓、 29樓及36樓辦公室。發言人強調，情況並未影響通訊辦的公眾服務 。



通訊辦辦公室位於胡忠大廈。（資料圖片）

有消息指，通訊辦共有十多名職員初步確診或快速測試呈陽性，其中有16人於位處胡忠大廈的辦公室上班，而感染新冠病毒員工分佈大部分樓層。不過管理層要求，待辦公室完清潔後翌日，其他員工續回辦公室上班。

累計20人染疫

通訊辦回覆指，截至昨日，共有11名職員確診/初步確診感染2019冠狀病毒病，另外有9名職員則在快速測試呈陽性。據網上資料，通訊辦於灣仔胡忠大廈其中5層有辦公室，通訊辦表示，涉及員工分布在胡忠大廈20樓、 26 樓、 29樓 及36樓， 所有相關人員在初步確診或快速測試呈陽性後，已沒有返回辦公地點。

通訊辦的網頁顯示，正實施政府僱員特別上班安排及維持必須的公共服務至3月4日，而在胡忠大廈 29 樓的櫃枱於辦公時間只會提供有限度服務。通訊辦表示，上述個案並沒有影響通訊辦的公眾服務 。

通訊辦︰有緊密接觸的職員 在家工作至檢測陰性才可返回辦公室

通訊辦指，若有員工確診會根據衞生防護中心的最新指引，立即安排有關職員在家等候衞生署的進一步病毒檢測及跟進，亦會通知各員工及為有關辦公室及公用地方進行清潔和徹底消毒，指示與有關人員有緊密接觸的同事接受病毒測試，並在家工作直至檢測結果呈陰性才可返回辦公室。