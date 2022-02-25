疫情・2.25｜增10010確診　快速測試陽性者可網上確認　免攞樽仔

新冠病毒疫情未見頂，今日（25日）公布新增10,010確診，呈報21,979個案，過去24小時多47人離世，其中27人住院舍。

政府晚上更新檢測安排，自行快速測試陽性的市民可網上確認，毋須排隊檢測或「攞樽仔」做深喉唾液測試，但詳情要容後公布。



▼檢測及確診求醫指引▼



【23:28】法庭實施疫苗通行證，3月2日起，進入法庭必須已打一針，當天必須到法院大樓辦理法庭事務的法庭程序與訟各方或證人、事先獲得主審法官或司法人員准許出席聆訊的法律代表、或於3月2日前已展開聆訊的陪審員除外。12歲以下的兒童和獲得醫學證明的人士亦豁免。

【23:10】衞生署轄下的科學委員會建議，可縮短打第二和第三針疫苗之間的間隔，由六個月縮短至三個月。暫不建議12歲以下的小童打第三針。

建議和鼓勵兒童及青少年，在大腿注射復必泰。

【21:42】《2022年僱傭（修訂）條例》草案今日刊憲：

1. 清楚訂明僱員因遵守《預防及控制疾病條例》（第599章）的規定，以致活動範圍受限制而缺勤，可視為《僱傭條例》下的病假日，如因活動範圍受限制而被解僱，屬於不合理解僱。

2. 訂明僱主在發出書面要求後的指定期限屆滿時，如僱員未有提供充分醫學理由而未能遵守第599L章下「疫苗通行證」計劃的接種疫苗要求，也未能出示已接種任何政府認可的新冠疫苗的證明，屬條例下解僱的正當理由；在第599L章不適用的情況下，是項修訂對若干僱員作出豁免，包括懷孕及餵哺母乳的僱員。是項修訂設有日落條款，會於疫情受控及疫苗接種不再構成公共健康考慮時廢除。

【20:56】財政司司長官邸一名傭工初步確診。該傭工在財政司司長官邸上班，最近一次上班日期為2月23日，主要負責官邸的日常家居服務，偶爾會因工作關係在官邸附翼的員工宿舍留宿。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。

財政司司長陳茂波及家人，和官邸當值傭工已作專業拭子採樣檢測，化驗結果均為陰性。經諮詢衞生署意見後，雖然陳茂波和家人並非有關傭工的密切接觸者，但為審慎起見，陳茂波會留家工作五天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月27日。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



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【20:52】上水屠房及荃灣屠房需要由明日凌晨零時起暫時關閉，直至另行通知。政府已要求兩個屠房的持牌人提交解決方案及重開時間表，並正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，以期盡快恢復屠宰服務。

【19:55】快速測試呈陽性人士過往需要再提交樣本（如深喉唾液樣本等），進行核酸檢測以確認結果。為免資源重疊及耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而毋須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案人士。相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公布。

現時由檢測營辦商進行的樣本檢測若呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，以確認結果。同樣，為免資源重疊，政府即日起會減省衞生署公共衞生化驗服務處的覆檢程序，直至另行通告為止。現時已由檢測營辦商檢測為初步陽性的個案會立即獲後續跟進，而日後檢測營辦商的核酸檢測陽性個案將被直接視為確診。

針對風險更高的樓宇進行限制與檢測宣告行動，並計劃涵蓋更多樓宇，而檢測行動後續的強制檢測規定會改為讓居民進行快速測試。

傳染風險較高的地點（例如出現多個案例的樓宇、食肆等），政府會向相關人士（如員工、居民等）派發快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告的安排。換言之，相關人士無須再前往社區檢測中心、流動採樣站進行檢測，而可改為自行進行快速測試。原先已發出的強制檢測公告亦會取消。政府會繼續因應污水監測呈陽性結果向相關地區居民、清潔及物管員工派發快速測試套裝。

就高暴露風險特定群組的從業員（包括檢疫中心／酒店／設施／專車員工、機場員工「橙區」及「綠區」、貨櫃碼頭及船務、凍房工作人員等），強制檢測將由現時每兩日或三日一次修訂為每七日一次，同一時間政府會透過業界向相關從業員派發快速測試套裝，供他們在檢測周期中進行更頻密測試。

▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



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【19:50】機電工程署署長彭耀雄的兒子初步確診。彭耀雄今早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。署長兒子昨日獲通知其深喉唾液樣本化驗初步結果為陽性，正按衞生署衞生防護中心的指引在家等候送院或往隔離設施。

【19:11】上水屠房疫情爆發，要關閉消毒，影響本地新鮮肉類的供應，特區政府正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，盡快恢復本港新鮮肉類的供應。政府亦已要求肉類供應或代理商視乎實際需求，增加進口冰鮮肉類，以補充供應。

▼2月25日 將軍澳安寧花園5座封區檢測▼



+ 2

【18:35】大埔墟街市、北河街街市、楊屋道街市，今日將提早於下午七時關閉，並於明日（26日）全日關閉。

【17:43】消息：正在深圳隔離、準備參加全國兩會的全國政協委員施榮懷，在內地驗出初步陽性，有低燒咳嗽。

【17:24】過萬宗確診，當局是否仍追蹤個案，以及安心出行是否有用。張竹君指主要集中處理確診者，但安心出行要繼續用。

衞生防護中心手上未能正式確診的個案，有一兩萬。

【17:03】對於懲教監獄爆發，數百在囚人士染疫，張竹君指並不掌握具體情況。

過萬確診者在家居隔離等待進入隔離設施或醫院，當局無數據掌握要等多久，會篩選部份人士優先入住。

記者追問，市民等待九日仍未收到檢測結果，張竹君指不理想，但有檢測量的局限，無回答如何解答。

劉家獻呼籲私家醫護加入自選兼職，可以WhatsApp聯絡97888960。

記者再問拿不到「樽仔」的問題，張竹君回答稱不理想，政府已知道有這個問題，看看稍後會否有進一步公布。

【16:57】記者問「樽仔」排隊黨的情況，張竹君、劉家獻無回應，直接跳過。

【16:51】商場、餐廳、處所多人感染，但連日來已無公布，張竹君指，停業消毒只是建議，並非法律，但希望負責人合作。

衞生署複檢化驗樣本有滯後，本身的樣本亦有堆積，最能反映趨勢是昨日收到的呈報個案，所有化驗所一測試陽性就會呈報，24小時收到是2萬多宗，是正在上升。

醫管局有2000位同事確診，部份有人已經康復復工，但有同事因個人原因，例如需要檢疫隔離而無法上班。同事已不眠不休照顧病人，醫護人手非常緊張。

【16:45】天水圍醫院將會轉為全部收新冠病毒確診病人的醫院，集中照顧，非新冠病人要轉院。

公共屋邨較多圍封強檢，張竹君解釋，就算沒有嚴重爆發，都有垂直和橫向傳播，特別是公屋及部份私人樓，打橫多，共用電梯，垂直喉管，樓上樓下多抽氣扇，有擾流。

對於自行快速測試陽性，但無等到確診或初步確診，如何得到病假等證明，劉家獻無正面回應，只讓市民做檢測，張竹君說留意到這個情況，政府正在想辦法，看看如何處理。

一名5歲女童危殆，有發燒，入院前幾日發燒嘔、胸口不舒服，病人有心跳問題，心率很快，正在兒童醫院治療。她的家人有病徵。

【16:35】觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測，目標明日下午1點完成。

2022年2月25日疫情記者會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。（聯合採訪）

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：新增10010確診，呈報21979個案，爆發院舍增至420間。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：過去24小時，多47人離世，27男20女，9至100歲，其中9歲男童昨日已公布，離世病人中，有27人住院舍。

因數據滯後，2月21至23日，收到有12人離世。公立醫院隔離病床使用率91%，已達上限。

醫管局1957名員工確診。兒科隔離病房有新措施，若父母無確診，不建議一同入住。

消防處接獲求助，有三成是無病徵市民，令整體延誤486宗。呼籲輕症、無病徵市民，切勿召喚救護車。

李嘉誠基金會捐助5000萬元，給予冠心病病人轉介到私家醫院接受治療，下階段涵蓋指定類別癌症手術。

▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼



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【15:59】政府宣布，由明日（26日）凌晨零時起，上水屠房將暫停提供屠宰牲口（包括豬、牛、羊）的服務。政府會採取適當行動，以維持本地肉類供應穩定。

【15:17】觀塘安泰邨明泰樓今日下午1時30分完成圍封強檢，共有約2080人接受了檢測，當中共發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。明泰樓合共有234宗個案，佔整幢樓居民人口的約11%。

【12:50】為偵測及截斷懲教院所內的感染個案及隱形傳播鏈，懲教署自二月十八日起實施「鎖倉運作模式」，全面推行病毒檢測，連日來透過深喉唾液樣本測試及快速抗原測試，在不同院所成功偵測出多條隱形傳播鏈及感染個案。截至二月二十四日，共發現202名確診在囚人士及135名快速測試呈初步陽性的在囚人士，主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄，相關在囚人士現正被隔離觀察。該署決定延長暫停親友探訪服務的安排至三月六日。

【12:39】將軍澳唐俊街12號天晉II皇鑽天今早11時完成強制檢測行動，行動中發現發現17宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。今次行動共有500名居民進行強檢，初步陽性比率約為3.4%。

【10:48】第五波疫情持續嚴峻，昨日（24日）增8,798宗確診，呈報個案激增至17,269宗，再創新高，總染疫人數升至84046宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）在電台節目表示，政府公布的數字無法反映現時本港疫情狀況，估計過去4周，已約有20萬宗陽性結果，僅三分一人染疫後有向衞生防護中心呈報，相信在社區內隱形病人，絕大部分屬於輕症。



他又引述，港大研究指，目前病毒繁殖率為3.3，惟接種劑數比率上升不足一倍，反而病毒繁殖率則不上升，認為疫苗打針率仍與病毒繁殖率掛鉤，亦即要升至3以上，才能有效應對疫情。

【13:56】消息：今增逾1萬宗確診，首次破萬，呈報個案逾2萬宗。

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【06:00】消防處現時啟動兩個「處長指揮室」，當中位於消防及救護學院的指揮室擴充至60人團隊，協助輕症患者進入隔離設施，每日至少紓緩社區上700宗個案，而消防處總部指揮室就擔任「後援」，分流重症患者，以及安排前線「飯鐘」。

+ 152

【00:00】過去14日共有近5,200幢大廈出現確診個案。按地區層面分布，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，上新榜大廈包括錦上豪庭、Yoho Town 1座；其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。另外，半山地利根德里的譽皇居、跑馬地金山花園A座，以及何文田One Homantin 3座等豪宅亦上榜。

▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼



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▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼



+ 18

▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼



+ 8

▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼



+ 2

▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

