醫院嚴重迫爆　護士絕望呼救：病人要瞓地下　求輕症勿再去急症室

疫情肆虐，確診數字屢破高峰，公立醫院不勝負荷，網上流傳影片顯示，有醫院迫爆，病人要席地而睡，更有醫護透露，有病人上病房不夠呼吸不暢順，「我都好驚，但我叫見佢成個氧氣罩，都係血痰，唔理佢真係會死」，並在絕望中呼救：「我哋連N95都唔夠，想求吓輕症病人，唔好再去急症室啦。」

護士協會主席源志敏表示，醫院各處已騰空安置病人，包括餐廳和醫生休息室等，形容已是「戰時醫院」，「瞓喺地下度唔係最嚴重喇，我收到最嚴重嘅情況，個病人死，搶救都喺地下做」，憂慮入院病人急速飊升，惟染疫和須檢疫的醫護不斷增升，憂心日後連危急病人也無法救治，只能為瀕死病人搶救。

《香港01》已就此向醫院管理局查詢，正待回覆。



近日在社交網站流傳的影片顯示，醫院走廊範圍內，迫滿病人，大批病人並排而睡，但仍未能安置所有病人，十數人須在地上架設帆布床，席地而睡。帖文引述公立醫院護士指，病人入院後要睡在地上，更有病人要插喉急救，形容自己深感恐懼亦要硬着頭皮為病人施救：「我有個case（個案）上嚟無耐，條氣差到要100% O2（氧氣）要插喉，我都好驚，但我叫見佢成個氧氣罩，都係血痰，唔理佢真係會死。」

該護士又指，醫護保護裝備不足，「我哋連N95都唔夠，想求吓輕症病人，唔好再去急症室啦」，猶如在絕望中，作出最後的呼救。

源志敏表示，醫院除了病房外，走廊、非臨床部門、醫生休息室、醫院餐廳，全部都出動以安置病人，慨嘆情況已十分嚴峻，要出動尼龍床和加床，應付急增的病人，「瞓喺地下度唔係最嚴重喇，我收到最嚴重嘅情況，個病人死，搶救都喺地下做。」

他形容醫院已進入「戰時狀態」，猶如戰火連天的烏克蘭一樣，「啲醫院已經變咗戰時醫院，四圍都係人，喺戰地醫院工作嘅醫生、護士可以做到咩呢？好多嘢都做唔到㗎喇，你見到有啲咩，你救得到就救啦」，他估計現時天氣逐漸回暖，或會再出現急症室外架設帳篷收症的情況。

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源志敏憂慮，現時染疫和須檢疫的醫護達數百人，人手越來越少下，病人卻不斷增加，慨嘆只能將病人分類醫治，「愈嚟愈多病人嘅時候，你可以救啲咩？咪救啲最危急，危急就變咗好似分類，譬如𠵱家係冧血壓，唔識唞氣（係）危急，咁可能再遲啲呢個都唔算危急，已經瀕死邊緣先叫危急。」

他又指，醫護現無暇顧及防感染控制措施，擔心日後會有更多醫護受感染，慨嘆醫護「拎條命出嚟做」，又形容廣華和伊利沙伯醫院等相繼呼籲市民避免前往其急症室，形容等同「宣布投降」，反問政府有否思考過，病毒或會在未來10至20年繼續存在，應如何應變。

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