孔繁毅料3月中見頂　每日或三萬確診︰𠵱家可能有二三十萬人感染

疫情持續嚴峻，政府病毒檢測工作不勝負苛，並在昨夜（25日）更改指引，直接承認快速測試和私營化驗所的檢測結果。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早（26日）在電台節目表示，此舉是好做法，形容實驗室已「爆燈」，新方法可更快有檢測結果，但亦會有更多個案浮現，呼籲有長期病患的長者盡快求醫。



他又預料疫情將於3月中見頂，屆時每日至少有兩三萬人確診，但實際數字或再多數倍，死亡人數亦會進一步上升。他強調對抗第五波疫情關鍵在第三針疫苗，打齊三針才能減低重症和死亡風險，並建議政府強制市民打針，特別是長者。



▼檢測及確診求醫指引▼



孔繁毅早上在商台節目《政經星期六》表示，政府昨夜更改指引，直接承認快速測試，不再覆檢是好做法，形容實驗室工作量已「爆燈」，此舉可加快有檢測結果，但亦會有更多個案浮現，呼籲有長期病患的長者盡快求醫。

他預料，第五波疫情有機會於3月中見頂，屆時每日或有2、3萬人確診，而實際數字或再多數倍，「有機會3月初到3月中係見頂嘅，可能會真係每日兩萬症到三萬症都唔定，但實情真係數字係真係四、五倍嘅，講緊𠵱家已經可能有二三十萬人感染咗。」

孔續說，憂慮死亡人數或會再上升，現時染疫後死亡個案中，有九成無打針，尤其是安老院舍長者。他強調對抗第五波疫情的關鍵在第三針疫苗，打齊三針後才能提升中和抗體和刺突蛋白，減低重症和死亡風險，更進一步建議市民，特別是長者強制打針。

孔繁毅料第五波疫情有機會於3月中見頂，屆時每日或有2、3萬人確診，而實際數字或再多數倍。（資料圖片）

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



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孔︰倘總動員接種 有信心兩周80歲以上長者接種率推至八、九成

對於院舍長者方面，孔繁毅強調現時正與時間競賽，「快得一個星期得一個星期」，想打針的老人院長者，可考慮老人科外展隊到院舍時打針。他續指，若政府願意總動員推行疫苗接種計劃，有信心兩周已可將80歲以上長者接種率推高至八、九成。他以港大陸佑堂新設的接種中心為例，該中心亦是以長者優先，可為長者提供醫療意見，若無法打針亦可發出醫生紙，形容效果非常好，近日的預約已全數爆滿。

何學工︰倡私家醫生參與疫苗外展隊

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工則表示，不少長者臥病在床，行動不便，建議應組織更多私家醫生做外展隊，形容做法如送「外賣」。他又透露自己已向政府申請，但仍未獲得審批，「可能得一、兩個成日被人呼召，其他都有人都想幫手㗎」，促請政府加快審批、「拆牆鬆綁」。

▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



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兒童免疫系統發展較慢 籲家長盡快帶子女打針

對於近日接連有年幼孩童染疫後猝逝，孔繁毅指，兒童的免疫系統過去兩年發展較慢，當遇到變種病毒Omicron後，身體便會出現很大反應，病毒量亦會較高，令腦部有炎症，特別是亞洲人較多出現免疫缺陷，他呼籲家長盡快帶子女打針。至於未能打針的0至2歲幼童，則所有家人及接觸者都應打齊3針，以家庭免疫屏障保護幼童。

何學工則認為，過去兩年疫情，兒童較少與病毒接觸，包括流感等，形容兒童被過份保護，令第五波疫情下多名幼童病危。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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建議兒童接種疫苗時「打大腿」

在兒童的接種方面，孔繁毅透露，其11歲的孩子明日（27日）亦會接種首劑復必泰，將會在大腿接種，強調整個過程很安全，復必泰亦能產生較高抗體，而第二針早前已改在首針的8周後注射，但他認為可以提早至3、4周，加快抗體產生。他又指，早前已為孩子親身測試，在第三針打大腿，強調大部分疫苗接種中心的護士均識在大腿打針。

被問到政府要求孕婦等打針，是否強行「谷針」。孔繁毅反駁指，已多番解釋，香港婦科學會和專科學會等早已明言，復必泰對孕婦和哺乳媽媽的接種是非常安全，媽媽打針後，抗體亦可傳給嬰兒，及早提供保護。

新冠康復者可在康復後12周後打針

至於近日染疫患者應否打針，孔則指，染疫後有自然感染的抗體，是很好的保護，若Omicron持續流行，未來半年至一年再染疫的機會很細，但抗體水平會隨時間下跌，建議他們在康復12周後開始打針。