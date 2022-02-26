封區｜禾輋邨富和樓、秀茂坪邨秀明樓污水陽性　下午5時圍封強檢

本港第五波新冠疫情嚴峻，港府今日（26日）指，沙田禾輋邨富和樓近日有初步陽性個案，初步涉及變種病毒，其排放的污水亦對病毒檢測呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，決定在下午5時圍封該大廈，進行強制檢測。



同時，觀塘秀茂坪邨秀明樓亦有污水樣本於病毒檢測呈陽性，並涉及變種病毒，亦須圍封強檢，預料最快明午（27日）1時解封。



政府下午5時將沙田禾輋邨富和樓列為「受限區域」。（政府新聞處截圖）

政府發言人下午指出，沙田禾輋邨富和樓近日涉及初步陽性變種病毒個案，而大廈排放的污水樣本，亦對病毒檢測呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定在下午5時封區，進行強制檢測。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士晚上11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。政府目標是在明日（27日）下午約2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

觀塘秀茂坪邨秀明樓亦污水樣本對病毒檢查呈陽性，下午5時被圍封強檢。（政府新聞處截圖）

另外，觀塘秀茂坪邨秀明樓亦污水樣本對病毒檢查呈陽性，並涉及變種病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，同樣在下午5時被圍封強檢。政府則目標在明午1時完成行動。至於同邨的秀華樓、秀義樓，昨晚的圍封檢測行動中，合計找出532宗初步陽性個案。

政府表示，上周日（13日）到今日，若曾身處禾輋邨富和樓、秀茂坪邨秀明樓逾2小時，但在封區期間不在大廈內，亦須於下周一（28日）或之前接受強檢。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼

