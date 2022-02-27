疫情｜團體擴大免費「送藥到戶」　覆蓋院舍和隔離設施　為期10周

第五波數以萬計人確診，不少患者及密切接觸者是長期病患者，他們或因被隔離未能取藥。香港藥學服務基金宣布，明日（28日）起擴大「送藥到戶」及社區支援服務，將覆蓋有病例的院舍、在隔離設施的患者及在醫管局普通科或專科門診覆診的病人。有關服務預計維持10周至5月7日，基金預計頭兩星期可支援最多50間院舍及100名個別病人。



香港藥學服務基金主席蔣秀珠（中）表示，明日起擴大「送藥到戶」及社區支援服務。（資料圖片）

疫情之初，不少長期病患者擔心到醫院求診有風險，為了讓患者可安坐家中獲得公立醫院配處的藥物，香港藥學服務基金前年起推出「送藥到戶」服務，最初服務對象為公立醫院專科門診中，病情穩定的長期病患者。

香港藥學服務基金主席蔣秀珠表示，明日起擴大「送藥到戶」及社區支援服務，將會為3類對象提供送藥到戶服務，包括有確診病例的院舍、在社區隔離設施的確診患者，以及個別在醫管局普通科或專科門診覆診的病人。

香港藥學服務基金將代患者向醫管局提交資料，患者須登記「醫健通」，並提供個人及覆診資料，患者或代理人透過服務熱線、短訊、互聯網提交申請，獲通過後，患者須簽署服務授權書，3至7日便可收到藥物到戶時間及相關安排，料服務可為200至300間安老院舍，以及500至600名患者提供送藥支援，並可以電話跟進300至400名服務使用者。