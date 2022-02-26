疫情｜66人離世包括19歲長期病患少女　增17063確診累計達12.6萬

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心今日（26日）公布，本港新增17,063宗確診個案，再創兩年多疫情以來新高。衞生防護中心總監徐樂堅表示，截至昨日（25日）本港確診個案總計達12.6萬多宗。他又指，現時院舍感染情況仍令人憂慮，昨日有50間院舍出現確診個案，第五波疫情以來已有1,943院友及逾600員工確診。

另外，醫管局指過去24小時再多66名確診者離世，當中五人年齡低於65歲，包括一名19歲少女。醫管局稱該名少女是長期病患者，本身居住在院舍中接受多方面照顧。而目前本港共有414名新冠肺炎確診者離世。



▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



+ 6

徐樂堅今日在疫情記者會中指，本港新增17,063宗確診個案，當中5,034宗是醫管局確診樣本，而輸入個案為六宗，其餘均為本地個案。另外，在17,063宗確診個案中，有92％個案懷疑屬Omicron變種病毒株，而懷疑是Delta則有一宗。他又表示，截至昨日確診個案累計達12.6萬多宗，當局在最新平台收到77,000個市民呈交資料，並稱「大家比資料可以加快追踪，密切接觸者資訊可快比到大家」。

徐樂堅又稱，現時院舍感染情況仍令人憂慮，昨日共有50間院舍出現個案，包括零星個案或出現爆發。而第五波疫情來共有470間院舍出現個案，1,943院友及超過600員工確診，而70個院舍大型爆發。他指當局針對院舍的工作是繼續勸喻院友接種疫苗，「未打一針要快打，家人要支持院友打，如已打咗兩針建議就快打三針」。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻則指，過去24小時共有66名確診病人離世，包括39男27女，年齡介乎19至101歲。在離世病人中，39人是居於院舍；有四位病人已接種兩針疫苗，接種一針的則有四位。

劉家獻稱，61名離世病人是65歲以上，其餘五人則低於65歲。劉表示，19歲的離世少女為長期病患，本身居於院舍。一名41歲確診離世病人則是有長期病患，同樣是居於院舍；其餘人士分別患有癌症、中風等。另外，由於數據滯後，醫管局公布本月20月至24日有22人離世，包括15男7女，年齡介乎68至101歲。

▼2月22日 當局延長社交距離措施至4月20日▼

