疫情｜內地傳媒報道　中央援建項目青衣方艙醫院料今天交付

第五波新冠病毒疫情極嚴峻，公營醫療系統崩潰，政府委託指定承建商中國建築國際加緊興建社區隔離及治療設施。據內地傳媒新華網報道，中央援建項目之一青衣方艙醫院，預計今天（28日）交付。



報道指，由中國建築國際集團有限公司設計建造的青衣方艙醫院，全部投入使用後，將提供超過3800張隔離病床。

▼2月27日 青衣方艙醫院興建進度▼



+ 7

記者昨午到青衣方艙醫院地盤視察，地盤外停泊着至少五架裝上貨櫃屋的運貨長車。場內持續有吊車將貨櫃組合屋安置地上。現場工人指先前欠薪的問題已解決，現時要24小時趕工，工人要馬不停蹄地工作，冀能在明日完成工程。

據內地傳媒新華網報道，中央援建項目之一青衣方艙醫院，預計今天（28日）交付。(微博截圖)

15輛剷泥車和吊車啟德方艙醫院地盤工作

同樣由中建國際承建的啟德郵輪碼頭方艙醫院，地盤正進行地基工程，暫未見有組裝貨櫃屋進場。現場有超過15輛剷泥車和吊車運作中，不時揚起大量沙塵。現場工人指，就目前進度來看，醫院至少要一個月後才落成，但工人們都是全日無間斷工作，自己「已經三十幾個鐘無返過屋企。」

▼2月27日 啟德郵輪碼頭方艙醫院興建進度▼



+ 4

據悉，青衣方艙醫院的用地面積如馬場，料可容納過千間貨櫃屋，提供約4,000個牀位；啟德郵輪碼頭則可放置1,000張病牀。而政府亦已定於前新田購物城、元朗潭尾，以及洪水橋等四個相關用地建方艙醫院，料可提供1.4萬至1.7萬個隔離單位。