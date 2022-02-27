疫情｜航拍顯示青衣方艙醫院工程已達九成　啟德地盤24小時趕工

第五波新冠病毒疫情極嚴峻，公營醫療系統崩潰，在國家支援建築隊進場後，政府委託指定承建商中國建築國際加緊興建社區隔離及治療設施。位於青衣市地段第200號用地的方艙醫院，預料周一（28日）完工，提供約4,000個牀位，為八個方艙醫院中最早落成的一個；而啟德郵輪碼頭工地仍在打地基。現場工人指，需要全天候工作，「上頭催24小時趕工。」



▼2月27日 青衣方艙醫院興建進度▼



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記者今午到青衣方艙醫院地盤視察，地盤外停泊着至少五架裝上貨櫃屋的運貨長車。場內持續有吊車將貨櫃組合屋安置地上。現場工人指先前欠薪的問題已解決，現時要24小時趕工，工人要馬不停蹄地工作，冀能在明日完成工程，但能否如期竣工仍是未知之數。

▼2月27日 啟德郵輪碼頭方艙醫院興建進度▼



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15輛剷泥車和吊車啟德方艙醫院地盤工作

同樣由中建國際承建的啟德郵輪碼頭方艙醫院，地盤正進行地基工程，暫未見有組裝貨櫃屋進場。現場有超過15輛剷泥車和吊車運作中，不時揚起大量沙塵。現場工人指就目前進度來看，醫院至少要一個月後才落成，但工人們都是全日無間斷工作，自己「已經三十幾個鐘無返過屋企。」

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啟德跑道公園須關閉8個月

鄰近的啟德跑道公園因碼頭設置社區隔離及治療設施而臨時封閉8個月。習慣在附近跑步的張先生表示，今日到訪才知道碼頭正興建方艙醫院，「嚟跑步先見到啲沙塵飛起哂」，又指出入地盤的車輛讓四周沙塵滾滾。他續指即使現場有工作人員洗地，也不是長久之計，不過他認同興建方艙醫院，「有空地就要用㗎啦，疫情大爆發，政府利用碼頭來興建隔離設施十分合理。」

前來散步的吳先生同樣表示不知道碼頭正建造方艙醫院，他指出為了應對疫情，政府應充份利用資源如興建社區隔離及治療設施，「今日星期日都無乜人嚟，呢啲非常時期，有地用得就用，雖然照計係唔應該嘅。」帶小朋友來野餐吳先生則反對政府做法，「唔好搞咁多嘢，社區隔離設施有無用，大家心知肚明。」他認為政府反而應關注疫情下市民的精神健康，「小朋友無哂嘢玩，返工又有壓力。」

據悉，青衣方艙醫院的用地面積如馬場，料可容納過千間貨櫃屋，提供約4,000個牀位；啟德郵輪碼頭則可放置1,000張病牀。而政府亦已定於前新田購物城、元朗潭尾，以及洪水橋等四個相關用地建方艙醫院，料可提供1.4萬至1.7萬個隔離單位。

▼2月26日 粉嶺馬適路旁社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼2月26日 前新田購物城社區隔離及治療設施興建情況▼



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八個地點興建社區隔離及治療設施：

．竹篙灣

．啟德前跑道區

．元朗潭尾（由新鴻基地產借出私人土地）

．前新田購物城（由新鴻基地產及恒基地產借出私人土地）

．洪水橋近雞伯嶺路

．青衣市地段200號

．粉嶺馬適路旁，位處粉嶺北新發展區（由新世界發展借出私人土地）

．港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地，屯門赤鱲角隧道公路以北

▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施興建情況▼



▼2月26日 洪水橋近雞伯嶺路政府土地社區隔離及治療設施興建情況▼

