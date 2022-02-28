疫情｜政府：食物供應穩定　市民不需囤積糧食

第五波疫情持續嚴峻，食物搶購潮屢現。政府今日（28日）表示，鮮活食品包括冰鮮肉、水產、蔬菜等天天有來貨，供應穩定，市民不需要囤積糧食。由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經開通，目前每日有至少三班駁船服務支援水路貨物供應。昨日運輸供港物資超過4,000噸，其中生鮮食品類有超過200噸，非生鮮食品類有超過3,800噸。



目前每日有至少三班駁船服務支援水路貨物供應。昨日運輸供港物資超過4000噸。其中生鮮食品類有超過200噸，非生鮮食品類有超過3800噸。（資料圖片）

蔬菜供應量已回復至九成 冰鮮豬肉為平日1.7倍

根據最新資料，截至昨日（27日）午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量達2,200公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量近九成。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量亦大幅上升，約為平日內地供應量的1.7倍，而冰鮮家禽貨量維持在平日供應量九成左右，雞蛋供應一直正常。

活豬方面，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後已重開並提供有限度屠宰服務。水產供應亦大致平穩；食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，他們一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。可以儲存的食品方面如冷藏肉，供應商一般備存約三個月的庫存。

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「海上快綫」水路運輸服務已經開通

經過內地當局與特區政府的推動及協調，以及業界人士的積極參與，由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經開通。目前，每日有至少三班駁船服務支援水路貨物供應，包括從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；及從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。

根據內地當局的資料，鹽田國際、大鏟灣和媽灣港三個碼頭昨日運輸供港物資接近700個20呎標準集標箱（超過4,000噸）。其中生鮮食品類有超過20標箱（超過200噸），非生鮮食品類有超過650標箱（超過3,800噸）。自開航以來，由三個港口總共運輸供港物資超過3,000個標箱，超過19,700噸貨物，其中生鮮食品類超過100標箱（超過 1,200噸），非生鮮類超過2 900標箱（超過18,000噸）。

除了大力拓展水路運輸，以及推動利用鐵路運輸以外，政府稱，正透過推行各項措施完善陸路運輸安排。政府表示，會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。

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