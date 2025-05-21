新冠2025｜喉嚨痛「刀片嗓」再來襲？醫生教9個方法舒緩喉嚨痛

新冠肺炎感染個案有所增加，中國工程院院士鍾南山20日接受內媒《南方日報》專訪時表示，這一輪疫情與之前相比差別不大，但這一次臨床反映，「刀片嗓」（內地形容喉嚨劇痛如「吞刀片」）的症狀更明顯一些，另外咳嗽也多一些。

不少人感冒或感染新冠，發病都伴隨喉嚨痛症狀，如果屋企冇藥啱食點算好？不妨參考美國醫生推介的方法，透過食療和生活習慣舒緩不適！



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不少人新冠確診或者感冒都會出現喉嚨痛症狀，美國健康網站Prevention就曾列出醫生建議多種有效舒緩喉嚨痛的方法，如果身邊未有必理痛或其他止痛藥，不妨參考一下啦！

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【1】用鹽水漱口

生痱滋時可能都被媽媽叫過用鹽水漱口，原來緩解喉嚨痛都有用，可以減輕喉嚨腫脹及鎮靜炎症。將1/4至1/2茶匙鹽溶於一杯溫水，每隔一兩個小時漱口一次。

【2】開加濕器

空氣若太乾燥亦會刺激喉嚨痛，開啟加濕器或者洗個熱水澡都做到一樣效果。不過小心加濕器水箱要保持乾淨，否則有可能滋生細菌和真菌，並透過水蒸氣帶到空氣之中。

【3】喝冰水

最初幾口冰水可能會令人牙痹，但喝冰冷的液體可以暫時麻木喉嚨，而且舒緩導致疼痛的炎症都有一定效用。

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【4】飲食加入薑黃粉

薑黃作為流行的「Super Food」有效增強免疫力及抗炎，美國醫生Dr. Finkelston表示喝茶時可加入少許薑黃粉，或配合鹽水漱口。

【5】飲用花草茶

不少花草茶都可以幫助身體抵抗感染，Dr. Abramowitz建議飲用含有紫錐花(Echinacea）的茶來緩解喉嚨痛。

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【6】沖蜜糖水

蜂蜜具有抗菌特性，可以令喉嚨刺激減少，一杯溫水或茶可加入一湯匙蜜糖沖開，慢慢啜飮直至症狀緩解。

【7】忌吃食物及進食時段

胃酸倒流亦會加重喉嚨痛症狀，所以要避免進食橙、檸檬、油炸食物及梳打水，另外不要在睡前1小時或躺下前吃東西。

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【8】多更換牙刷

不乾淨的牙刷可能會令喉嚨痛持續，當細菌積聚在刷毛上，只要刷牙過程中傷害到牙齦，都會導致細菌入侵。感到不適的話，即時更換牙刷就足以阻止病毒肆虐，待康復再換上新牙刷。

【9】睡覺時抬高頭

平躺會增加頸部壓力令喉嚨的症狀加劇，抬高頭可解決此情況，亦可以減輕胃酸倒流。

👇點撃圖片看9個舒緩喉嚨痛方法👇

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以上方法不論是一般感冒、喉嚨痛，抑或是新冠肺炎都適用，大家都要保持健康啊！