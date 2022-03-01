中學小情侶拍拖裸聊　分手後男方屢以裸照求性交　認刑恐等罪候判

兩名未成年中學男女拍拖，期間曾作網上裸聊，惟二人分手後，男方多番用裸聊時拍下女方的裸照及裸片要脅復合，並要求性交，女方以為答應後男方會刪掉資料，惟男方之後要求發生性行為，女方終向母親透露事件及報警。男生今(1日)在區域法院承認威脅再手段促使非法性行為等3罪，法官先替他索取勞教中心和教導所報告，把判刑押後至3月21日。



現年17時的男被告，承認1項刑事恐嚇罪、1項以威脅手段促使非法性行為罪，以及1項企圖以威脅手段促使非法性行為罪。

案發時兩人均為16歲

案情指，被告和事主X案發時均為16歲，是中學同學。他們於2020年初開始拍拖，至同年5月份手，期間曾網上裸聊。被告同年11月向事主X傳上她的裸照，均是他們裸聊時所拍下的，被告並要求復合，否則會發佈該些祼照。事主X感驚慌，並和被告聊天以考慮是否可復合。

事主以為性交後被告會刪相

同年12月，被告再向事主傳送3張事主的祼照和3段相關影片，要求和她性交。事主答應和被告發生性行為，期間被告有使用安全套。

事主X原以為被告會在性交後刪除該些祼照和照片。惟被告同月重拖故技，再要求事主與他性交，但X拒再就範，並把事件告知母親，X母因此報警。

案件編號：DCCC 572/2021