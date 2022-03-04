林鄭月娥與內地專家會晤　同意加外展隊助院友打針目標兩周完成

本港疫情持續嚴峻，行政長官林鄭月娥今（4日）率領抗疫官員與內地專家組會晤，她表示，同意專家意見指當前要務是集中醫療資源在最有需要患者身上，加強防止輕症轉為重症，減少重症甚至死亡個案，醫管局正陸續增加病床，接收確診病人；食衞局則正推動公私營合作。

她又表示，特區政府另加緊安排院舍院友接種疫苗，集中力量動員更多公私營醫護組成外展隊到所有院舍，為適合但仍未注射疫苗的院友接種，加強保護，減低一旦感染後患重症及死亡的風險，並以兩星期內完成為目標。



內地抗疫專家梁萬年（左二）與行政長官林鄭月娥（右一）及抗疫官員會面。（政府新聞處圖片）

南下抵港考察的國家衞健委會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年繼續行程。林鄭月娥今日聯同食衞局局長陳肇始、勞福局局長羅致光、政制及內地事務局局長曾國衞和醫管局行政總裁高拔陞，與梁萬年率領的內地專家組會面。

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林鄭月娥：當前要務防止輕症轉為重症

林鄭月娥表示，目前確診個案每日以數萬宗計，她同意專家意見指特區政府當前要務是集中醫療資源在最有需要的患者身上，加強防止輕症轉為重症，減少重症甚至死亡個案。她續說，醫管局正陸續將其不同聯網中的合適醫院的病床改作接收確診病人，已率先包括天水圍醫院和北大嶼山醫院，並將在相關醫院留醫的其他病人轉至其他醫院，以集中醫護人手和資源應對現時與日俱增的確診個案；同時，食衞局正推動私家醫院協助治療非新冠病人，從而紓緩公營醫療系統的壓力。



她又提到在會面上，雙方亦集中討論安老院和殘疾人士院舍的院友在第五波疫情出現大量的確診和死亡個案。特區政府完全同意內地專家組的意見，正加緊安排院舍院友接種疫苗，集中力量動員更多公私營醫護組成外展隊到所有院舍，為適合但仍未注射疫苗的院友接種，加強保護，減低一旦感染後患重症及死亡的風險，並以兩星期內完成為目標。

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優先安排確診長者入住亞博及郵輪碼頭治療設施

林鄭月娥續說，特區政府會優先安排被感染的長者到專門為院友而設位於亞洲國際博覽館和即將啟用位於啟德郵輪碼頭的社區隔離及治療設施；病情穩定的長者亦會由醫管局轉送到位於體育館的暫託中心，從而紓緩醫院和安老院的壓力。

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她表示，中央至今先後派出3批專家來港，在當下本地嚴峻疫情下助力特區政府深入研判疫情發展，加強「早發現、早隔離、早治療」的措施，國家源源不絕的支援充分彰顯了中央的關懷和「一國兩制」的制度優勢，為抗疫工作注下強心針，「我會繼續帶領特區政府切實負起主體責任，盡快穩控第五波疫情」。她強調廣大市民只要堅持信心、團結一致，定可早日戰勝疫情。

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