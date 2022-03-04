九龍樂善堂油尖旺民政處支援確診少數族裔　派發清真食物及抗疫包

本港第五波疫情持續肆虐，樂善堂李賢義少數族裔支援中心及油尖旺民政事務處今（4日）啟動「居家抗疫支援計劃」，向因確診而需居家隔離的少數族裔家庭，提供抗疫物資，包括清真食物（Halal Food）、消毒物品、平安藥及快速檢測套裝等。

九龍樂善堂指，油尖旺是全港18區內最多少數族裔聚居的地區，期望與少數族裔同心抗疫。



樂善堂李賢義少數族裔支援中心及油尖旺民政事務處今（4日）啟動「居家抗疫支援計劃」，向因確診而需居家隔離的少數族裔家庭，提供抗疫物資。（九龍樂善堂提供）

「樂善堂 x 油尖旺民政事務處居家抗疫支援計劃」提供專為少數族裔而設的居家隔離物資包，當中包括清真食物（Halal Food）、消毒物品、平安藥及快速檢測套裝等物資。

油尖旺民政事務處已聯絡區內主要支援少數族裔的機構協助轉介個案並分發物資，九龍樂善堂與油尖旺民政事務處期望與少數族裔同心抗疫。

油尖旺區是18區內最多少數族裔聚居的地方，根據政府統計處中期人口統計內的少數族裔人士主題性報告所顯示，油尖旺區少數族裔數目佔全港少數族裔9.1%，屬18區之冠。

九龍樂善堂指，油尖旺是全港18區內最多少數族裔聚居的地區，期望與少數族裔同心抗疫。（資料圖片）

+ 9

▼3月4日 第五波疫情下的市況▼

