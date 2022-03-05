香港郵政︰3.7起停本地速遞及包裹服務　11間郵局有職員染疫關閉

疫情嚴峻，連日來多間郵政局因有職員染疫關閉。香港郵政今日（5日）宣布，下周一（7日）起，將暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，以集中資源維持基本郵政服務。

另外，再有11間郵局有郵務人員「中招」，當中大埔郵政局今日關閉。至於香港仔、雲咸街、觀塘、將軍澳等10間郵政局，更需關閉至下周一。



香港郵政表示，下周一起暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務。 （資料圖片）

香港郵政表示，面對當前非常嚴峻的疫情，會集中資源向市民提供必須的基本郵政服務，因此下周一起，暫停提供本地郵政速遞及包裹服務，直至另行通知。

香港郵政續指，會繼續以保障員工及市民的健康和安全為首要，除加強對員工提供保護措施外，並將繼續在所有郵政設施實施各項減低社交接觸及感染控制措施。

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10間郵局關閉至下周一

另外，香港郵政因有郵務人員確診，大埔郵政局今日關閉，而香港仔郵政局、雲咸街郵政局、告士打道郵政局，協調道郵政局、觀塘郵政局、將軍澳郵政局、西貢郵政局、馬鞍山郵政局、火炭郵政局和葵芳郵政局則需關閉至下周一。

當局表示，染疫郵務人員上班期間有量體溫，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩，獲悉有人員染疫後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

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