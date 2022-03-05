疫情影響上課模式　醫生憂學生身心疲憊　籲保持規律生活應對逆境

受疫情影響，學生過去兩年多大部分時間都經歷不一樣的上課模式，未能好好享受過校園生活。香港精神科醫學院副院長林美玲今（5日）在港台節目《香港家書》中表示，學生長期困在一個狹窄的空間上網課，或許會身心疲累。應屆中六生將要面對文憑試挑戰，但仍有很多未知變數，擔心考生會心力交瘁。

她提醒學生們疫下要留意精神健康，規律的生活，適當的作息和運動。在社交距離限制下，要不忘保持與親友線上聯繫，有助放鬆壓力面對逆境，



學校疫下停課改用網課，學生或因環境或資源所限而大受影響。(資料圖片)

香港精神科醫學院副院長林美玲醫生今（5日）在港台節目《香港家書》中表示，香港學生在疫情下經歷了一個不一樣的的上課模式，沒有好好享受過完整的校園生活，不停穿梭在停課、網課、復課之間，與同學關係變得疏離，對於應屆中六生應付文憑試期間，在未來數個月内仍充滿很多變數，擔心他們會心力交瘁。

香港精神科醫學院副院長林美玲提醒，學生們疫下保持規律的生活，適當的作息和運動。（資料圖片）

林美玲稱，去年12月市面上仍一片歌舞昇平，大家在歡天喜地迎接聖誕及新年的來臨。怎料數天後，香港卻變了天。晚上的街道變得一片寂靜。爆炸式暴升的染疫確診及死亡數字、及持續改變的生活模式，或對學生帶來壓力，令專注力和動力下降，身體亦會出現心跳加速、手心冒汗、頭痛、肚痛，感到侷促、焦慮、憂鬱等反應。繼而影響學習能力，讀書速度減慢，影響成績，繼而成為惡行循環。

林美玲向學生們分享抗疫貼士，包括無論上網課或在家工作，都要保持規律的生活，適當的作息和運動，均衡的飲食，充足的睡眠，不但可提升抵抗力、免疫力，更有助鞏固記憶，從而提升學習效率。她指，在尤其一個變幻莫測的時局，更需要規律的生活，在紛亂中取得自主，保持情緒健康。

她提醒在社交距離下，仍可發送些輕鬆短片給親友以保持聯繫；考試壓力大、感到無助時，亦可互相分享感受，讓大家以輕鬆心情去面對逆境。亦要小心篩選疫情資訊，不要低估恐慌情緒的蔓延威力。如情緒困擾情況持續兩週或以上，你便要尋求專業人士協助，如輔導員、社工、心理學家或精神科專科醫生。