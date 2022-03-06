香港郵政周一起停本地速遞及包裹服務　2公斤以下郵件仍可選掛號

第五波疫情持續，香港郵政明日星期一（7日）起暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，郵政署今日（6日）表示，現時所有的基本本地和國際郵政服務保持不變，市民如投寄不超過兩公斤的郵件，仍可選用本地掛號服務，投寄重量不超過20公斤的郵件，則可考慮使用易寄取服務。
本港先後有多名郵務人員確診，香港郵政繼宣布自本月7日起暫停本地郵政速遞及本地包裹服務後，市民如投寄不超過兩公斤的郵件，仍可選用本地掛號服務；而投寄重量不超過20公斤的郵件，則可考慮使用易寄取服務，並選擇任何一間郵政局或智郵站待收件人領取郵件。
當郵件到達後，收件人將收到手機短訊通知領取郵件。關於易寄取服務的詳情，可瀏覽以下服務網站。市民如需更多詳情，可瀏覽香港郵政網站，或致電香港郵政查詢熱線2921 2222。
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