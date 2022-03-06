疫情｜公務員事務局局長聶德權新聞秘書確診　聶每日快測均為陰性

疫情肆虐，公務員事務局今日（6日）公布，公務員事務局局長聶德權的新聞秘書確診，她在上周五（4日）最後上班，聶德權每日均有進行快速測試，結果均為陰性。此前，聶德權的妻子在上月底曾確診，聶上周四（3日）完成在家檢疫，返回辦公室工作。



公務員事務局局長聶德權的新聞秘書確診。(資料圖片/廖雁雄攝)

新聞秘書工作時有戴口罩 3月4日最後上班日

公務員事務局表示，局長新聞秘書新型冠狀病毒檢測呈陽性，日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為本月4日。

公務員事務局會為相關辦公室徹底清潔和消毒

當局續指，公務員事務局局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

聶德權妻子上月24日確診 聶一度須在家檢疫

翻查資料，聶德權太太2月24日確診，他及其餘家人被列為密切接觸者，須按「居安抗疫」計劃，在家進行14天檢疫。聶德權本月3日已結束家居檢疫，返回辦公室工作。

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