確診大廈｜增67幢北區佔兩成包括皇府山　置富花園富華苑上榜

本港疫情持續，每日再增逾3萬宗確診，衞生署衞生防護中心公布昨日（6日）的確診患者居住大廈名單，當中北區增加15幢大廈及地點，如雍盛苑雍華閣、清河邨兩幢、皇府山3座及芬園4座等，亦包括不少村屋，如松柏塱及蕉徑村等。

早前有報道指，保安局局長鄧炳強在薄扶林置富花園富華苑持有物業，該幢大廈亦榜上有名。



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北區有15幢大廈及地點上榜，其中清河邨新增兩幢，清頌樓及清譽樓都現確診者；雍盛苑亦近來首次出現，雍華閣有患者居住。多幢公屋屋邨包括華明邨信明樓、彩園邨彩玉樓、旭埔苑明湖閣、昌盛苑昌靖閣，而私人樓宇方面，芬園4座、皇府山3座、粉嶺中心J座、順欣花園4座及榮福中心5座都榜上有名。

部分更涉及鄉村地段，包括松柏塱、蕉徑村及蕉徑彭屋等。

3月6日，確診患者居住大廈名單



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南濤閣3座亦有人確診

南區近日亦出現傳播，香港仔中心多幢被圍封，同為南區的薄扶林置富花園富華苑亦榜上有名。據早前報道，鄧炳強2017年以625萬元購入港島薄扶林置富花園富華苑物業，單位實用面積約為439平方呎。另外，南區南濤閣3座亦有人確診，早前同屋苑亦有其他座數出現確診者。

鄧炳強於2017年3月以625萬元購入該置富花園單位，2019年底曾申報該單位屬自用。（資料圖片/黃寶瑩攝）

葵青區佔8幢，大部分來自公共屋邨，如綠悠雅苑1座、長宏邨宏文樓、大窩口邨富碧樓等；荃灣區同樣有8幢，麗城花園增兩幢，海濱花園亦增一幢；深水埗區只有3幢，較早前有所緩和，大部分更來自私樓；另外，沙田區佔5幢、大埔區4幢、西貢區、屯門區、黃大仙區、油尖旺區各有3幢、中西區增兩幢，東區、灣仔、元朗及離島各一幢，其中大澳天利苑上榜。十八區中只有九龍城沒有新增確診患者居住大廈。