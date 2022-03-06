新增確診至3.1萬難定回落　再多233人死　24歲青年送院亡

本港新冠病毒疫情嚴峻．衞生署今日（6日）公布新增31,008宗確診，第五波疫情至今共錄得458,986萬宗確診個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去2天個案稍見回落，但仍處於高水平，需密切觀察至少1至2周，現時不能判斷是否已達高峰。



本港再多153名確診患者死亡，當中6人屬較年輕患者，年齡介乎35至59歲，當中包括有長期病患的35歲女子，她因腎病前往威爾斯親王醫院洗血，因此發現確診，隨後病情轉差，延至3月5日上午離世；另當局公布數據滯後個案，於2月24日至3月4日期間，共76人離世未公佈，當中包括24歲、已打兩針男子，他在家中被發現不省人事，送院途中發現心率有致命性雜跳，惟搶救無效，2月28日早上8時離世。另有4宗經衛生署殮房呈報，即今日合共匯報233宗死亡個案。第五波疫情至昨日止，共錄得1,794宗死亡個案。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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累計47.1萬人染疫 第五波佔97%

疫情持續惡化，昨單日錄得31,008宗確診，當中兩宗屬輸入個案，其餘全部本地感染。歐家榮表示，經醫管局呈報共有3,082宗，經衞生署呈報則共錄得2,601宗，另私人化驗所呈報則有25,325宗。他總結指，由去年12月31日起計、第五波疫情至今共錄得458,986宗確診個案；兩年以來累計47.1萬人染疫，第五波佔97%。

他又提到，對衞生署處理的 2601宗個案作基因排序分析，結果顯示，2宗帶有L452R基因特變, 佔總體0.08%；另2105有宗對L452R呈陰性, 佔總體80.1% %，即相信是Omicron病毒株；另有494宗尚待報告，病毒量並不足以分析。

歐家榮：回落或因市民普遍使用快速測試自我檢測

歐家榮提到，過去2天個案稍見回落，但仍處於高水平，需密切觀察至少一至二周，始知疫情是否已見頂或回落，現時不能判斷是否已屆高峰。他又指，周六及日陽性樣本數字稍為回落，或與假期相關，另一可能性則或因近一至兩周，市民普遍使用快速測試自我檢測，或未能反映核酸陽性個案數字。

▼3月5日 深水埗麗閣邨圍封▼



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全港83%安老院舍有人確診

安老或殘疾院舍個案方面，過去24小時新增94間院舍，涉694名員工或150名院友染疫，他又指第五波疫情共有662間安老院舍有人確診，佔全港整體83%，涉約13,000名院友及3,450員工。至於殘疾院舍至今共有213間有個案或爆發，佔整體63.6%，涉約3,800名院友及1,370名職員。

第五波累計1794死亡 死亡率為0.39%

死亡個案方面，第五波疫情至昨日止，共錄得1,794宗死亡個案，死亡率為0.39%，共涉1,103男及691女，年齡介乎11個月至108歲，中位數是85歲，4宗涉及兒童。歐家榮澄清指，昨天曾提及兒童共有6宗，惟當中兩宗年齡已達19歲，故不屬兒童個案，遂有以上更正。

至於今日新增死亡個案方面，4宗經衛生署殮房呈報，涉及2男2女，全部無入院，遂不經醫管局系統，年齡介乎56歲-89歲，死亡時間分別為：2月23日、2月27日（2宗）及2月28日。

各年齡群組確診死亡率：



-涉及18歲-59歲成年人個案：共89宗，佔死亡個案4.96%

-60歲或以上：共1696宗，佔死亡個案94.5%，當中1227宗涉及80歲以上長者，佔死亡個案68.4%，餘下5宗年齡不詳。

-長期病患：共1538宗，佔死亡個案86%

-住院舍人士：共1047宗，涉整體死亡58%

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則公布，本港再多153名確診患者死亡，涉及96男及57女，年齡介乎35至105歲，140名是65歲以上長者，另有97人是院友。13人已打2針、25人則已接種一針，其餘114人均無接種疫苗。

6名較年輕死者詳情：



．47歲女士，本身長期臥床，屬瑪嘉烈醫院療養病床病人。她感染新冠肺炎後，病情一直轉差，延至3月5日下午1時許離世

．35歲女士，本身屬長期病患病人，因腎病需要前往威爾斯親王醫院洗血，因此發現確診，隨後病情轉差，延至3月5日上午離世

．52歲女士，住院舍，因發燒及氣促，她2月26日早上前往伊利沙伯醫院急症室求診，3月5日上午離世

． 56歲女子，院舍病人，她2月23日晚因氣促和咳嗽，往博愛醫院急症室，隨後入院，3月5日上午離世

．51歲男子，有末期癌症，他2月24日下午前往廣華醫院急症室求醫，因整體及進食狀況差，入院後於3月5日上午離世

．59歲女子，有精神病及住院舍，她3月4日早上因發燒及氣促往屯門醫院症室求醫，隨後入院，3月5日下午離世

由於數據滯後，於2月24日至3月4日期間，共76人離世未公佈，涉共44 男32女，年齡介乎24-105歲。該名24歲男子死者，已注種兩針疫苗，最後一針於去年8月接種，並無長期病患。他在家中被發現不省人事，故早上送往將軍澳醫院，送院途中發現心率有致命性雜跳，一直搶救，並施以電擊及打強心針，2月28日早上8時離世。

另有4宗經衞生署殮房呈報，涉及2男2女，全無入過醫院，因此不經醫管局系統，年齡介乎56歲至89歲，死亡時間為:2月23、2月27日（2宗）、2月28日，當中3人有長期病患或慢性疾病；餘下一名無嚴重長期病患的89歲男子，則沒有打針。歐家榮表示，4人離世前均出現病徵，隨後於家中昏迷，救護員到達後已死亡，遺體送抵殮房後，證實對新冠病毒呈陽性。