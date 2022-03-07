疫苗｜創紀之城及青衣站接種中心周五啟用　供打科興　周二起預約

第五波疫情蔓延，政府將在周五（11日）起在觀塘創紀之城及港鐵青衣站增設社區疫苗接種中心，為市民接種科興疫苗，市民明日（8日）上午9時起可預約。公務員事務局局長聶德權表示，兩個新增疫苗中心位於交通方便地點，可以為長者等市民提供最大便利。



兩個疫苗中心每日朝8晚8運作

政府宣佈將於創紀之城5期及港鐵青衣站的增設2個科興疫苗接種中心，一同於周五（11日）起開始運作，每天上午8時至下午8時起開始運作，期間下午1時半至2時半為清潔時間中心將暫時關閉。市民可從明日上午9時起開始預約。

創紀之城專為3至17歲兒童和青少年、及60歲或以上人士接種科興疫苗。接種中心位於觀塘道418號創紀之城5期17樓，經港鐵觀塘站直達apm二樓前往創紀之城5期寫字樓大堂。

位於港鐵青衣站，則為所有3歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。中心位於港鐵青衣站U2層機場快線大堂非付費區（往香港方向）。

創紀之城中心設兒童、青少年及長者「即日籌」 青衣站只派長者「即日籌」

除預約接種外，創紀之城5期社區疫苗接種中心會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。港鐵青衣站社區疫苗接種中心則會向60歲或以上長者派發「即日籌」。

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聶德權：便利區內市民、特別是長者接種疫苗

公務員事務局局長聶德權表示，兩個新增社區疫苗接種中心都位於交通方便的地點。相信可以方便市民短時間内，尤其是區內長者提供便利。

接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片（例如出生證明書），接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件。

所有3歲至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年，當日須帶同身分證明文件正本和已簽妥的家長同意書接種疫苗，而3至11歲兒童須由一名成年親屬、家庭傭工或學校老師陪同接種疫苗。

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