韓正質疑私家醫院不收新冠患者　私院聯會何兆煒稱有好提議會聆聽

有政協昨日引述主管港澳事務的國務院副總理韓正指，聽聞有私家醫院不接收新冠病人，是有違白衣天使的使命。私家醫院聯會主席何兆煒於港台節目《千禧年代》稱，私立醫院在抗疫兩年一直助醫管局減壓，亦會配合政府政策，認為應「擺事實講道理」，若在人力資源上或其他方面有好提護，會虛心聆聽。

他指出，私家醫院隔離設施有限，現時變種病毒Omicron仍被視為空氣傳播，暫時都應使用隔離病房處理患者，若非專家或指引有變，才能提供依據接收病人。



香港私家醫院聯會主席何兆煒稱，社會仍然同意Omicron會空氣傳播，暫時都應以隔離病房處理才合規格，除非專家同意或法例指引有變，再有依據收新冠病人。（資料圖片/余俊亮攝）

何解釋私院隔離設施與公院不同

何兆煒說，完全同意韓正所指白衣天使應救死扶傷，會配合政府政策，不過認為或有資訊傳遞不準確，指有政協都明白，私院在隔離設施與公立醫院不同，指其工作醫院只有6間隔離病房 ，部份已用於處理肺癆患者，「病人唔止得covid」，認為整體私家醫院工作「唔好着眼呢幾日同呢幾個月」，抗疫兩年協助醫管局處理4000多個電腦掃描及磁力共振個案，亦做了數百個手術及洗腎服務，近來在人手緊絀下亦再撥20張病床。

回應批評稱要擺事實講道理

他說，與政府及醫管局一直有共識，會盡量幫忙，認為要實事求是。至於如何回應有本港議員及國家領導人的批評，他認為要「擺事實講道理」，就要如何配合政府，或人力資源問題上有好提議都會虛心聆聽，而國家領導人的鞭策，會思考是否過去解釋不夠詳細而導致有誤解。

專家同意或法例指引改變會收新冠病人

他續指出，私院接收新冠病人的難度，指現時若是醫院沒有做足保護措施，致病人感染疾病，病人有機會控告醫院，保險亦未必理賠，除了金錢問題，亦是對其他病人的醫療責任。他說，社會仍然同意Omicron會空氣傳播，暫時都應以隔離病房處理才合規格，除非專家同意或法例指引有變，再有依據收新冠病人。