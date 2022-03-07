私家中大醫院今啟用新冠隔離病房　首階段接收康復中患者

本港連日錄得數萬宗確診，確診人數急增對公營醫療系統構成沉重壓力。香港中文大學醫學院今日（7日）宣布，即日開始啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠患者。現階段可提供24張病床，首先接收及照顧部份16至75歲康復中的患者。該院亦已調整有關樓層的通風系統，確保隔離區的氣流不會與醫院其他範圍交疊。



中大醫院隔離病房。（中大提供）

中大醫院已獲衞生署批准，即日開始啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠患者，現階段可提供24張病床。中大醫院與醫管局達成共識，會首先接收及照顧部份16至75歲康復中的患者，藉以紓緩公營醫療系統的壓力，讓公院集中資源照顧危重病人。

中大醫院隔離病房。（中大提供）

隔離病房區域氣流不會與醫院其他範圍交疊

用作接收新冠患者的指定隔離病房已完成升級改裝工程，確保達致感染控制及治療護理等多方面的適切標準。有關樓層的通風系統經已作出調整，使該區的氣流不會與醫院其他範圍交疊。相關措施包括：

• 在相關病房入口加設額外大門，形成緩衝區，有助穩定病房內的負氣壓

• 空氣由病房走廊至臥室單向流動，再排出戶外

• 每小時換氣12次、空氣不會再次回轉

• 於排氣管導口裝置高效率空氣微粒子（HEPA）過濾網

• 配備流動HEPA裝置，以應付急需加大空氣流動的突發需要

中大醫院隔離病房。（中大提供）

中大醫院以「一樓兩院」的方式接收病人，用作接收新冠患者的區域與醫院的其他範圍，在硬件設備及日常運作上均會完全分開，杜絕交叉感染的機會。同時，接收有關病患者亦不會影響其他病人及服務。

隔離病房消毒後變回一般住院病房 如常接收病人

當中大醫院毋須再接收新冠病毒患者時，上述的指定隔離病房會進行深層清潔及徹底消毒，通風系統及病房氣壓會調整回正常狀態。在確保病房環境安全及符合感染控制標準後，相關病房將變回一般住院病房，並如常接收病人。

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