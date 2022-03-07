兩會︱陳仲尼引韓正：香港疫情總會過去　未來聚焦三深層次問題

主管港澳事務的國務院副總理韓正昨日和今日（6、7日）分別會見港區全國政協委員、人大代表，重點談及抗疫問題。身兼全國政協委員的立法會議員陳仲尼指，韓正在兩日會上除提及疫情外，亦對「一國兩制」、香港未來經濟發展有許多著墨。韓正認為疫情總會過去，未來香港必須聚焦解決三大深層次問題，尤其提到產業結構固化，未來須重點發展創新科技。



陳仲尼指，韓正在疫情以外也對香港未來發展路向有很多更具體的刻畫。（資料圖片）

陳仲尼：更具體明示香港發展方向

陳仲尼引述韓正表示，過去一段日子《港區國安法》的落實及完善選舉制度後，選委會和立法會選舉順利舉行，局面漸漸穩定下來，顯示出中央堅決全面準確落實「一國兩制」方針，寄語各委員以及香港市民對「一國兩制」要有堅定的信心，明白到「一國兩制」是對香港最好的制度安排，為香港帶來最大的利益。

韓正亦提到，疫情無論如何總會過去，香港未來一定要解決長期累積下來的深層次問題，特別提到3個要點：產業結構固化、住房困難、貧富差距大。韓正期望，香港特區未來要有好的施政綱領、頂層設計，並配合有效的執行機制，讓這些問題在「一段時間後」有所緩解，這個需要特區政府和市民一同努力。

國務院副總理韓正。（新華社）

此外，陳仲尼指韓正提到未來香港的發展方向，除大家熟知的融入國家發展大局外，今次提到更多具體內容，包括要在香港創新、人才培訓和吸納等方面，與廣東省和澳門多些合作，香港未來的定位是「鞏固國際金融中心地位，建好國際創科中心地位」。

陳仲尼形容，副總理今次對香港未來的期望比以往更加具體，更加清晰，認為中央十分關心香港市民的福祉。他指，香港過往一向都是國際金融中心，今次韓正明示了發展方向，希望香港未來重點發展創科中心。