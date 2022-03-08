封區｜10大廈污水陽性圍封強檢　涉嘉湖山莊賞湖居、屯門翠寧花園

本港新冠疫情持續蔓延，確診數字高位徘徊。今日（8日）再有多棟大廈，因污水樣本呈陽本須圍封強檢，港府發言人表示，屯門翠寧花園第4、5及6座因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故下午2時起納入圍封強檢，目標明日（9日）下午約1時完成行動。



當局下午5時也公布，天水圍嘉湖山莊賞湖居第一座、第二座及第五座同樣因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，須圍封強制檢測，目標是在明日中午約12時完成行動。



美孚新邨第三期百老匯街80-82號及84-86號，以及觀塘順天邨天瑤樓及天榮樓的污水樣本，也對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，因此在下午6時起須圍封檢測，目標明日下午約1時完成行動。



▼3月8日 屯門翠寧花園第4、5及6座圍封檢測▼



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翠寧花園第4、5及6座須圍封強檢

政府要求屯門翠寧花園第4、5及6座的受檢人士於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

屯門翠寧花園第4、5及6座在3月8日圍封強檢。（政府新聞處圖片）

嘉湖山莊賞湖居第1、2及5座封區

政府要求嘉湖山莊賞湖居第1座及第2座的受檢人士於今晚9時半前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

至於第5座居民則需在今日晚上10時前接受檢測。

美孚新邨三期兩廈圍封

美孚新邨第三期百老匯街80-82號及84-86號，同樣須圍封強檢，受檢人士須於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

順天邨天瑤樓及天榮樓上榜

至於順天邨天瑤樓及天榮樓，因圍封強檢，居民需於今晚10時半前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

2月23日至3月8日期間曾身處涉事大廈人士須強檢

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月23日至3月8日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月10日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月8日香港市況▼

