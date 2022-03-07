封區｜啟晴邨石籬邨順天邨及柴灣怡翠苑7大廈污水呈陽性圍封強檢

本港疫情持續嚴峻，當局今（7日）宣布，對多座大廈進行圍封檢測行動，局方表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後風險有機會較高，決定圍封，住戶均需接受檢測，目標明日完成行動。



▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼



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涉及大廈包括：



．九龍城啟晴邨賞晴樓

．九龍城啟晴邨滿晴樓

．葵涌石籬邨石興樓

．九龍城啟晴邨悅晴樓

．柴灣怡翠苑暢怡閣

．柴灣怡翠苑逸怡閣

．觀塘順天邨天璣樓



【18：05】觀塘順天邨天璣樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午6時5分圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時半前接受檢測。政府目標是在明日（8日）下午約12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【18：00】柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午6時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時半前接受檢測。政府目標是在明日（8日）下午約2時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣需要圍封強檢。(政府新聞公告)

【17：00】九龍城啟晴邨悅晴樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午5時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日（8日）下午約1時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

九龍城啟晴邨悅晴樓需要圍封強檢。(政府新聞公告)

【16：05】葵涌石籬（一）邨石興樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午5時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日（8日）上午約11時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

葵涌石籬（一）邨石興樓需要圍封強檢。(政府新聞公告)

【14：00】九龍城啟晴邨滿晴樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午5時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上7時半前接受檢測。政府目標是在明日（8日）中午約12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

九龍城啟晴邨滿晴樓需要圍封強檢。(政府新聞公告)

【12：30】九龍城啟晴邨賞晴樓因大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，下午5時圍封強檢。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上8時半前接受檢測。政府目標是在明日（8日）中午約12時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。