伊利沙伯轉指定醫院1500病床逾半已用　正與2酒店商討供員工住宿

伊利沙伯醫院轉為接收新冠患者的指定醫院，預計本月13日起可騰出1500張病床收治病情嚴重的確診者，不過，扣除預計會在本周六轉移，現時該院約400名滯留在急症室或臨時病區的患者上病房，以及約300名已留院的病人後，加上約100名由廣華醫院轉移的新冠病人，仍剩下的病床數量已不足一半，只有約700張。

昨日政府緊急警示系統首發信息提醒市民不要到伊院求診，據了解，該院的急症室不會完全停止運作，救護車仍可送中風、心臟病發、產子及危殆個案患者入院，該院會保留兩個病房處理非新冠的危急病患。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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3.13起主力接收診治九龍區病情嚴重新冠病人

據悉，伊利沙伯醫院已為轉為指定醫院定下大致運作方向，本月13日起會主力收治九龍區的嚴重新冠病人，如病人送院時未知是否感染新冠，會先在該院做檢測，如屬確診者又情況不穩或病徵嚴重會收入院，如無中招又情況穩定會轉送其他醫院。若新冠病人自行到伊院求診，亦會按上述原則處理，嚴重會收入院，穩定病人包括無氣喘及不需氧氣、有自理能力者，會勸籲回家等待衞生署指示。

至於送到其他九龍區醫院後才檢測發現屬陽性的個案，亦會轉送伊院，陰性則留在原來的醫院治療。現時仍在伊院留醫的新冠病人，如已穩定不需用高量氧氣、沒有其他複雜治療，會轉送亞博及臨時醫院等。至於會否再轉移目前已在其他醫院留醫的新冠病人，則要日後再按情況決定。

另外，該院的專科門診、日間診所及腫瘤科大樓服務會繼續，但已預約磁力共振、超聲波等檢查的病人，則要等候再排期。

病區工作員工獲發勞苦津貼 並獲安排住宿

伊院大部份員工日後將要在新冠病區工作，將獲發放勞苦津貼，即每日最少$500或底薪20%。員工亦會獲安排住宿，院方正與兩間酒店商討住宿安排。