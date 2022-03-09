疫情｜伊院病人「大遷移」　數十救護車一度塞爆聯合醫院

伊利沙伯醫院今日（9日）正式啟動成為新冠肺炎「指定醫院」，醫管局及消防處一連五日，將部份醫院的新冠患者送往伊利沙伯醫院。據了解，現時不少病人會改送聯合醫院，聯合醫院今晨一度大塞車，有前線救護員指出，醫院未能消化病人，導致未能交還救護車抬床，大量救護車停泊在球場內「曝矖」，持續一段時間都未能離開，擔心影響緊急救護服務。



聯合醫院今晨起持續大塞車，數十輛救護車停泊在醫院外球場「曝曬」。（讀者提供圖片）

醫管局和消防處今日進行新冠病人「大遷移」，將包括廣華醫院在內的患者轉移至伊利沙伯醫院，部分醫院在轉移期間受到影響，據了解，九龍聯網部分醫院今早一度大擠塞，非危急病人暫時未能獲派救護車，亦未能即時入院。

據知，因應兩間醫院正轉移病人，不少救護車需將病人改送聯合醫院。今晨聯合醫院外大塞車，往醫院急症室的斜路塞滿等候送院的救護車，不少病人未能即時入院。

有前線救護員指，即使成功將病人送入院，但醫院欠缺床位，未能交還救護床，令救護車無法離開，不少救護車停泊在醫院對落的秀雅道遊場，「就算㗎車入到醫院，放低病人，但醫院唔夠床，消化唔晒，還唔返張床畀我哋，我哋就出唔到車接唔到call」，他指不少救護車今晨11點到埗後，持續一段時間都一直未能離開。

▼3月9日 伊利沙伯醫院非新冠患者轉往其他醫院▼

