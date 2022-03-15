涉隱瞞船員染疫　以進港水域治病　泰籍船長欺詐罪脫

一艘貨船的泰籍船長於去年8月，向衛生署申報船上無人感染新型冠狀病毒。惟署方其後發現船上有15人確診，而涉及的病毒檢測費用近7萬港元，醫療費逾103萬元。船長涉欺詐衞生署，以獲得香港的新冠病毒測試和醫療服務。他否認欺詐罪受審，而裁判官今(15日)在觀塘裁判法院裁決時指，控方未能證明控罪元素，遂裁定他罪名不成立。



被告Timwatthana Ekarat（53歲），被控於2021年8月23日向香港衞生署醫生劉明昊作出虛假陳述，即截至該日，「Thor Monadic」船上沒有病人、船上沒有採取衞生措施，以及該日之前的30日內，船上患病乘客人數沒有比正常多，意圖誘使衞生署發出「自由無疫通行證」，令被告和船上船員能夠接受新冠病毒測試和醫療服務，導致衞生署蒙受不利。

官指控方未能證明控罪元素

案情顯示，涉案船隻「Thor Monadic」由一間新加坡公司擁有，由印尼抵港。被告於案發日向衛生署申請「自由無疫通行證」，並稱聲明內容全部正確。而署方因被告的申報，批出通行證。惟署方兩日後替船員進行快速檢測時，發現被告及另外14人確診，遂他們送院。而衞生署就他們所花費的近7萬元的檢測費和逾100萬元的醫療費。

辯方不爭議被告曾作出失實陳述，但指控方未能證明被告有欺詐的意圖。

裁判官今裁決時指，控方未能證明控罪的元素。裁判官指，被告和船隻的船主擔心船隻被拒入境，不想船員被檢測，亦不想有人登船。

案件編號：KTCC1646/2021