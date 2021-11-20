3染疫機師隱瞞曾離開德國酒店見朋友　衞署或檢控　111人撤檢疫令

三名國泰貨機機師早前確診新冠肺炎，三人均聲稱他們在德國法蘭克福逗留期間沒有離開酒店房間，該酒店一度被懷疑出現爆發。不過，三人其後承認，曾數次離開酒店房間及到訪酒店附近的地方，三人亦有於酒店外見面或與朋友會面。衞生防護中心今天（20日）指，會進一步調查是否有人違法，提供不實資料以影響公共衛生調查工作，並會按需要採取執法行動。

早前政府安排過百名曾居於德國同一酒店的國泰機組人員接受檢疫，而根據最新的調查結果，中心認為三宗個案極可能是互相感染，或從酒店外的一個共同源頭感染，酒店出現爆發機會較低。中心確認，正檢疫的機組人員當中有10人為三宗個案的密切接觸者，其餘111人則可獲得撤銷強制檢疫令。



▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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衞生署衞生防護中心今日表示，就三宗涉及國泰航空有限公司本地機組人員的輸入個案（個案編號分別為12376、12378及12387），根據最新的流行病學調查資料，中心認為因曾與該三宗個案於德國法蘭克福入住相同酒店而正接受強制檢疫的111名機組人員，其強制檢疫要求可予以撤銷。

在中心早前的調查中，該三名病人聲稱他們在法蘭克福逗留期間沒有離開酒店房間，顯示酒店可能為他們唯一的共同感染途徑。中心於11月18日傍晚獲得國泰航空就三宗個案的調查報告。因應國泰航空調查報告的結果，中心向三名病人跟進他們於法蘭克福外站停留期間的日程。他們承認曾數次離開酒店房間及到訪酒店附近的地方，而三人亦有於酒店外見面或與朋友會面。

中心亦同時向德國衞生當局提供三宗個案的資料及入住酒店的資料。德國衞生當局的調查顯示當地沒有錄得與該酒店相關的確診個案，酒店並沒有已知的群組爆發。

由於三宗個案的基因排序高度相似，根據最新調查資料，顯示該三宗個案極可能互相感染或從酒店外的一個共同源頭感染，而酒店內出現爆發的機會較低。

▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼



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中心進一步調查與該酒店相關並正接受檢疫的機組人員，確認當中10人應被列為三宗個案的密切接觸者。其餘111人則曾入住相同酒店，但並沒有與三宗個案於德國酒店外接觸。國泰航空亦已核實該111名機組人員與三宗個案沒有在酒店外接觸。因應最新調查發現，中心已安排該111名機組人員於今日離開檢疫中心。其餘10名密切接觸者需繼續接受檢疫。

中心會進一步調查是否有人違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），提供不實資料以影響公共衛生調查工作，並會按需要採取執法行動。

國泰航空表示，歡迎衞生當局批准只因曾入住德國美茵茲酒店而在竹篙灣隔離的機組人員回家，國泰會繼續為部分仍須在檢疫中心的機組人員提供一切適切協助。