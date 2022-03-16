飛虎隊「地獄周」遴選挑戰極限　教官憶述：10度游長途泳出低溫症

香港警隊有四支特種部隊，分別為警隊王牌「飛虎隊」、機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊。最新一期《警聲》專訪加入飛虎隊13年、現為攻擊隊隊長及教官宇Sir，他指有意投考飛處隊的成員，需參與「地獄周」進階遴選，接受超負荷訓練，一周只能睡十多個小時，突襲性特訓以挑戰極限。

宇sir又以自身經歷，勉勵同袍投考飛虎隊，他憶述當年在10度低溫下在海中游長途泳，其後出現低溫症，「當教官遞上熱水時，我雙手顫抖並不慎把熱水倒在手上，但我卻不覺得疼痛」，認為加入飛虎隊能豐富警務生涯。



飛虎隊是警隊「王牌」，是本港首支準軍事化特種警察部隊。（資料圖片）

現時，有意投考特種部隊的警員，需在報名時需填寫屬意加部隊，遴選時要接受大量體能考核和其他測試，讓考官全面評估其能力和潛質。

大量超負荷及突擊性訓練

而想加入飛虎隊的考生通過遴選後，需參與為期一周的進階遴選，俗稱「地獄周」，接受大量超負荷訓練，整個星期的睡眠時間可能只有十多個小時，大部份訓練都是突然通知，沒有時間讓考生準備，挑戰極限及永不放棄的精神。

考生完成進階遴選後，要接受3個月基礎訓練課程及半年進階反恐訓練課程，表現出色者才能加入飛虎隊，隊員在候命時亦要按國際恐怖襲擊情報及形勢進行模擬訓練，以保持最佳狀態。

曾受傷入院 成功挑戰高難度訓練留隊

宇Sir在2003年加入飛虎隊，早前在電視節目中，協助藝人參與每年一度的四支特種部隊聯合基本遴選，歷時四日三夜。宇Sir分享了他在進階遴選的經歷，他說：「有一天氣溫只有10度，教官突然要求我們在海中進行長途游泳。我在完成訓練後出現低溫症，當教官遞上熱水時，我雙手顫抖並不慎把熱水倒在手上，但我卻不覺得疼痛。」

宇Sir又提到，曾經在游繩時發生意外，從5米高處墮地重傷，留院兩個多月才能歸隊，上級立即為他安排難度更高的游繩練習，他憶述：「這是我能否繼續留隊的考驗。作為飛虎隊隊員，我不能只想着失敗的後果，而是設法精準地做好每個細節，最終成功克服對意外的陰影。」

雖然投考飛虎隊的難度極高，但宇Sir仍鼓勵有能力的同袍一試，「飛虎隊是警隊執行反恐任務的前線部隊，隊員完成嚴格訓練後有機會在海、陸、空環境下執勤，能豐富其警務生涯。」