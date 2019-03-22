【新西蘭恐襲】香港飛虎隊赴當地受訓　臨危義務參與救援

新西蘭基督城（Christchurch）的清真寺於上周遭恐襲，50人殞命。有當地傳媒日前報道，引述新西蘭警方回覆指，恐襲當日有新西蘭的精銳部隊現身加入圍捕恐怖份子，因為恰巧在附近有國際射擊訓練課程，參與者包括來自澳洲及香港的警隊代表，均為頂尖狙擊手，在當地警方的監督下施援，為傷者急救。 據《香港01》了解，兩名英勇港警均為飛虎隊（特別任務連）隊員，在完成當地訓練後，現已返港。 香港警方回覆查詢指，槍擊事件期間，正值兩名香港警務人員正於當地受訓。在新西蘭警方要求下，人員曾提供相關協助。

有新西蘭傳媒報道，發生恐襲當日除了當地警方剿匪外，香港警隊也有參與。（美聯社）

新西蘭傳媒《Stuff》及《新西蘭先驅報》日前報道，發生恐襲當日下午，新西蘭的精銳部隊包括國防軍（NZDF）、警隊特別戰術小組(STG)，正與澳洲及香港警隊代表在West Melton有槍枝課程（firearms courses），報道形容是雲集了各地的頂尖狙擊手（the world's best sharpshooters），他們都是接受過先進及專業的醫療急救培訓。

容許攜帶槍支參與緝捕匪徒

當基督城發生恐襲時，他們便直驅事發地，分批在警方監督下加入救援行動。雖然當地警務處處長無向總理提出並通過可以授予特別權力，但鑑於當時認為武裝罪犯仍然逍遙法外，故容許他們攜帶槍支。

據了解，報道所指的兩名香港警隊神射手，是飛虎隊成員，當時收到新西蘭方面提出協助請求，即義不容辭參與前線行動，即使當時局勢未明朗，亦與其他海外「救兵」在肇事地帶齊出力，提供緊急醫療服務。消息指，兩名飛虎成員完成當地訓練後，現已安全返港。

香港的飛虎隊主力處理拯救人質、反恐、要員保護等等高危活動。（資料圖片）

+ 8 + 7 + 6

澳洲傳媒《WAtoday》報道，西澳警察廳廳長Michelle Roberts向傳媒確認，基督城當日匯聚了一群世界級的神射手，參與聯合狙擊課程，之後加入應對基督城的恐襲事故，配備了武器和醫療包，在新西蘭警方部署下，在肇事的清真寺參與醫療及戰術行動。有關課程已完成，相關人員已返國。

本港警方確認2名警務人員提供相關協助

警方回覆查詢指，3月15日新西蘭基督城發生槍擊事件期間，正值兩名香港警務人員正於當地受訓。在新西蘭警方要求下，人員曾提供相關協助。由於事件的調查仍在進行，香港警方不便提供更多細節。

香港飛虎隊除了有嚴格訓練，亦配備精良武器。（資料圖片）

翻查資料，香港警隊的飛虎隊每年都會與各地著名的部隊交流及演練，如美國海豹突擊隊（SEALs）、英國特種空勤團（SAS）等，以外地反恐的實戰經驗，加強香港應對反恐的能力及準備。