袁國勇、薛達等三專家　籲制定復常路線圖　7月前後逐步解除措施

疫情持續兩年，本港專家指，第五波疫情已在本月4日達到高峰，正漸趨平穩。即使疫情走勢向下，預計本港持續一段時間仍能錄逾數千宗確診，因此政府須盡快實施緩解措施，向市民公布本港復常之計劃及路線圖，從而讓市民對香港重拾信心。專家表示，若現時每個符合條件的市民打齊針，建立抗疫韌性，本港有可能在7月前後復常，並逐步解除防疫措施。



檢測陰性密切接觸者 可戴雙口罩復工

專家表示，政府可為高危群組提供檢疫設施或酒店暫居，並為他們提供臨牀監察及早期治療，以防止出現併發症。另外，政府應放寬限制，容許每日早上抗原檢測呈陰性的密切接觸者復工，條件為出門必須佩戴雙重口罩或N95口罩，並每天進行抗原檢測。

本港三位專家包括龍振邦、薛達及袁國勇在《明報》表示，待夏季氣溫上升，病毒環境存活率低，同時在較高的環境溫度下，被感染之動物產生新冠病毒的數量較少。如全港市民的接種率能超過95%，建立足夠抗疫韌性，政府即可逐步放寬社交距離措施。

專家表示，現時大量輕症者留家隔離，只要政府提供物資包及醫療諮詢服務，便能讓患者安心休養。現時根本毋須堅持將輕症確診患者送入社區隔離設施，以免對患者造成太多不便，更可減少行政措施及公務員之負擔，集中人力資源協助其他更有需要之市民。他們又指，政府亦可為高危群組提供檢疫設施或酒店暫居，並為他們進行多次核酸檢測、臨牀監察及早期治療，以防止出現併發症。

籲盡早恢復國際航班往來 輸入個案滄海一粟

專家又指，第五波有大量工作人口染疫，同時衍生大量密切接觸者，嚴重影響社會運作。當局應放寬限制，容許每日早上抗原檢測呈陰性的密切接觸者復工，條件為出門必須佩戴雙重口罩或N95口罩，並每天進行抗原檢測，一旦呈陽性便需隔離。

專家希望能盡早恢復國際來往航班，使完成接種之商務旅客和海外港人能及早回港。香港社區已有超過70萬病例，即使再有輸入個案，亦只是滄海一粟，對整體疫情之影響微不足道。完成接種之旅客在機場之核酸檢測呈陰性，可考慮讓其中的港人在家檢疫七至十天，毋須再浪費檢疫酒店限額，並須每天進行抗原測試，最終呈陰性即可完成檢疫。